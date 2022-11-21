. Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на атакующих ЗАЭС
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Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на атакующих ЗАЭС

Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на атакующих ЗАЭСМария Захарова призвала секретариат МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС

Руководство секретариата МАГАТЭ должно четко указать на тех, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). К этому призвала агентство официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова переданы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что руководству МАГАТЭ необходимо занять ответственную позицию. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.

«Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», — резюмировала Захарова.

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По материалам: lenta.ru

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