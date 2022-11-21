. Законопроект о профилактике йододефицита в очередной раз доработали
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Законопроект о профилактике йододефицита в очередной раз доработали

Законопроект о профилактике йододефицита в очередной раз доработали

Министерство здравоохранения передало в Аналитический центр при Правительстве доработанный в очередной раз законопроект «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода». Ведомство попросило рассмотреть данный документ и согласовать его в возможно короткий срок, сообщает «Медвестник».

Документом устанавливаются правовые основы госполитики в области профилактики заболеваний, которые были вызваны дефицитом йода. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2023 года, за исключением статей, которые определяют требования к торгующим поваренной йодированной солью и хлебобулочными изделиями организациям.

Впервые документ появился в 2019 году, он содержал в себе требование о раздельной выкладке в магазинах йодированных и нейодированных продуктов. Минздрав четыре раза отправлял законопроект на согласование в Минэкономразвития, где в свою очередь заявляли о несоблюдении разработчиками процедур и «неверном определении степени регулирующего воздействия».

После того, как документ был отклонен в пятый раз, в Минэкономразвития подчеркнули, что только издержки торговли могут составить 17 миллиардов рублей, а четких требований к обогащению соли йодом не существует. В то же время особые потребности групп риска, беременных и детей законопроект не учитывал.

В марте 2021 года Минэкономразвития дало отрицательное заключение на документ. Среди проблем, в частности, были обозначены несогласование с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе и несоответствие требованиям ряда техрегламентов Таможенного союза.

В апреле этого года Роспотребнадзор разработал собственную версию законопроекта о борьбе с йододефицитом в стране. В частности, эту проблему предлагалось решить за счет проведения эксперимента в 14 регионах с наибольшим йододефицитом.

При этом, по оценкам эндокринологов, проблема дефицита йода актуальна практически для всех российских регионов, писала ранее «Парламентская газета». В среднем россияне употребляют не более 40-80 микрограммов йода в день, что в три раза меньше нормы.

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По материалам: pnp.ru

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