. Zenimax Online Studios работает над масштабной игрой для Xbox уже почти 5 лет

Вадим Карасев





Студия Zenimax Online Studios выпустила на данный момент только одну полноценную игру — The Elder Scrolls Online. Проект The Elder Scrolls Online стал достаточно успешным, до сих пор он получает новый контент и крупные обновления. Но с момента релиза TES Online прошло уже 8 лет, и разработчики занимаются не только его поддержкой.

Ранее уже появлялись слухи, что Zenimax Online Studios сейчас работает над неким новым крупным проектом. В новом подкасте Product Builders Бен Джонс, один из руководителей Zenimax Online Studios, рассказал некоторые детали об игре, которая находится в разработке. По его словам, сейчас по всему миру около 200 человек работают над новой игрой Zenimax Online Studios, сам же Бен Джонс внутри студии руководит командой из 50 человек, которые заняты этим проектом.

В том же подкасте Бен Джонс заявил, что новая игра Zenimax Online Studios — это «очень масштабный проект», который требует серьезных инвестиций. Разработка игры, по словам Джонса, ведется уже более 4,5 лет. Стоит отметить, что еще в январе этого года Бен Джонс говорил, что новая игра Zenimax Online Studios — это новый IP Xbox.

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