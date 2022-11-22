. 15 провальных ситуаций, когда девушки хотели один маникюр, а получили что-то совершенно иное

Как говорится, «девушка может вернуться к парню, который испортил ей жизнь, но никогда не вернётся к мастеру, который испортил ей ногти». Да, не все бьюти-процедуры заканчиваются приятно. Пользовательницы ТикТока рассказали, какой маникюр они просили и что в итоге получили. Что тут скажешь… Хорошо, что маникюр — это не навсегда!

Дорого-богато

Озорной леопард

На День святого Валентина

Это змея или червяк?

Градиент за 50 долларов

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По текущему курсу это примерно 3000 рублей.

Один в один

Чёрный градиент

Красный френч

Девушка попросила чёрный вместо красного

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Может быть, мастер маникюра боялся вампиров и решил добавить немного позитива?

Хотелось лягушонка, а получился инопланетянин

Девушка хотела белый цвет вместо розового

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Ну… почти. Стоил этот чудо-маникюр 90 долларов, это примерно 5460 рублей.

Это как вообще?

Нежненько, натуральненько

Синее пламя

«Это просто», — были слова мастера

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А здесь вы можете найти подборку «бьюти-провалов» у животных, для которых посещение грумера завершилось не слишком удачно.