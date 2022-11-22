15 провальных ситуаций, когда девушки хотели один маникюр, а получили что-то совершенно иное
Сегодня, 19:45
Как говорится, «девушка может вернуться к парню, который испортил ей жизнь, но никогда не вернётся к мастеру, который испортил ей ногти». Да, не все бьюти-процедуры заканчиваются приятно. Пользовательницы ТикТока рассказали, какой маникюр они просили и что в итоге получили. Что тут скажешь… Хорошо, что маникюр — это не навсегда!
Дорого-богато
mvdonxa
Озорной леопард
_.harminiereann._
На День святого Валентина
klarra_zzzz
Это змея или червяк?
20kota02
Градиент за 50 долларов
angeh
По текущему курсу это примерно 3000 рублей.
Один в один
morgansimmons25
Чёрный градиент
katykosmetology
Красный френч
carolineclark_
Девушка попросила чёрный вместо красного
hannah.hughes18
Может быть, мастер маникюра боялся вампиров и решил добавить немного позитива?
Хотелось лягушонка, а получился инопланетянин
anna..paull
Девушка хотела белый цвет вместо розового
dannacolio
Ну… почти. Стоил этот чудо-маникюр 90 долларов, это примерно 5460 рублей.
Это как вообще?
mulanana
Нежненько, натуральненько
ashley.holz
Синее пламя
holly105
«Это просто», — были слова мастера
yourbrunetteblogger
А здесь вы можете найти подборку «бьюти-провалов» у животных, для которых посещение грумера завершилось не слишком удачно.
По материалам: twizz