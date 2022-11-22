. 17 наиболее странных телефонов прошлого, чей дизайн сегодня вызывает только удивление и восторг
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17 наиболее странных телефонов прошлого, чей дизайн сегодня вызывает только удивление и восторг

17 наиболее странных телефонов прошлого, чей дизайн сегодня вызывает только удивление и восторг

Двухтысячные можно назвать одним из самых насыщенных периодов в плане изобретений. В это время создавались удивительные вещи с не менее удивительным дизайном. Особого внимания в этом плане заслуживают мобильные телефоны. Они были уникальными, так как их нужно было выгодно выделить на фоне продукции конкурентов.

Крупные производители не боялись экспериментировать и делиться с миром своими самыми невероятными разработками. В результате на свет появились многочисленные аппараты, которые больше напоминают диковинные устройства из фантастических фильмов, чем средства связи.

Предлагаем вам ради любопытства и ностальгии взглянуть на некоторые примеры мобильных устройств, которые уже, вероятно, никогда не будут в моде.

Xperia pureness — год выпуска 2009

DayOlderBread16

Это был удивительный телефон средней функциональности, но с важной особенностью — полностью прозрачным TFT-экраном.

Nokia 7280 Review — год выпуска 2004

NikeshKooverjee / Scirocco ThePunisher

Эта модель полюбилась многим за свою причудливую форму. Он напоминал, что угодно: диктофон, косметическое средство, аксессуар, но точно не телефон.

Samsung Serenata — год выпуска 2007

mobilephonecollections

Nokia N-Gage — год выпуска 2004

cr8ivecodesmith / winlocker

Motorola Flipout MB511 — год выпуска 2010

techformative557

Motorola Aura — год выпуска 2008

expressservicespb

Haier P7 — год выпуска 2005

Call TV

Нет, это не ручка для письма! Эта модель телефона когда-то была невероятно модной и относилась к имиджевому сегменту.

Siemens Xelibri — год выпуска 2003

techformative557

Nokia N93 — год выпуска 2003

gadget.store34

Nokia 7610 — год выпуска 2004

gadget.store34 / jis_vintage

Samsung Serene — год выпуска 2005

RyJones 

Nokia 7600 — год выпуска 2003

yajyay

Причудливые кнопки, необычные формы корпуса и дисплея — всё это разработчики вносили в модели телефонов, чтобы добиться определённых возможностей и привлечь внимание потенциальных покупателей.

The Nokia 3650 — год выпуска 2003

_ITX_

Samsung SPH-N270 — год выпуска 2003

HaoieZ

Motorola V100 — год выпуска 2000

oldgadgetzreborn

Virgin Mobile Lobster 700TV — год выпуска 2006

benwood

Fly z300 — год выпуска 2005

elena_arashi_valina

Здесь вы можете посмотреть фото первых автомобилей всемирно известных марок и сравнить их с моделями, которые вышли относительно недавно.

# Интересное
По материалам: twizz

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