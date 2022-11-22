. Алла Довлатова совсем исхудала без сахара и гречки

Актриса, радиоведущая и многодетная мама, Алла Довлатова голодала целый год и сбросила почти 10 кг. Алла Довлатова в последнее время сильно похудела. 48-летняя артистка выглядит изможденной. Как оказалось, женщина уже год живет без сахара и круп. Алла Довлатова сбросила почти 10 кг благодаря строжайшей диете, которую ей подобрал доктор. «Я уже год живу без сахара и быстрых углеводов. В прошлом ноябре мне нужно было срочно похудеть, и врач-эндокринолог убрала из моего рациона все углеводы и снизила количество белка», — рассказала Алла. Она не скрывает, что первое время чуть с ума не сошла от голода. «Было сложно, голодно и тоскливо. И лишь с января мне добавили в рацион углеводы в виде овощей и фруктов. Но крупы, мучное и сладости я не ем уже год. Да, пришлось очень трудно. Но зато теперь у меня фигура мечты», — похвасталась блондинка.По ее словам, ежедневные тренировки, интервальное голодание, метаболическая диета, массажи и многочисленные процедуры стоят дорого. «Но я не останавливаюсь. Потому что я перфекционистка», — заверила артистка. К слову, недавно она перенесла очередную пластическую операцию. Ведущая сделала блефаропластику. Звездная пациентка утверждает, что эффект превзошел все ее ожидания. По словам Аллы, сейчас на ее лице еще сохраняются заметные отеки и синяки. Помимо этого ей приходится принимать препараты для того, чтобы облегчить восстановление после хирургического вмешательства. Напомним, полгода назад Довлатова уже ложилась под нож хирурга. Она сделала эндоскопическую подтяжку лба для того, чтобы избавиться от морщин. Тогда же мать четырех детей хотела подрезать веки, но врач посоветовал ей подождать.