. Анастасия Макеева ходит по врачам в надежде забеременеть
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Анастасия Макеева ходит по врачам в надежде забеременеть

Анастасия Макеева ходит по врачам в надежде забеременеть
Актриса Анастасия Макеева намерена родить во чтобы - то не стало. В 2021-м Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. В том же году пара обвенчалась. Теперь актриса мечтает родить любимому супругу наследника. Анастасия Макеева познакомилась с Романом в 2020 году. Мальков влюбился в актрису с первого взгляда, а вот она не сразу поняла, что встретила того самого. «У меня все произошло гораздо позже. Я была занята строительством, на мужчин вообще не обращала внимания, только позже узнала, что он влюблен и пытается добиться моей взаимности», — вспоминает артистка. Тогда Роман был женат на Светлане Мальковой. Бизнесмен не стал обманывать супругу и честно рассказал ей о своих чувствах к Анастасии. «У нас не было никакого конфетно-букетного периода. Он при мне позвонил жене и сказал, что полюбил другую женщину и хочет развестись, — вспомнила Макеева. — После этого мы сошлись и стали жить вместе. Я сразу сказала ему, что мне нужна семья и дети. Мы уже два года вместе, женаты, венчаны, ходим вместе по врачам — это очень серьезный шаг».
У Малькова есть четверо детей, рожденных в браке со Светланой. Старший сын Андрей живет с ним и Настей в Москве, младшие — с мамой в Америке. После свадьбы Анастасии и Романа Светлана стала ходить по ток-шоу и обвинять артистку во всех грехах. Поначалу Макееву обижало поведение женщины, но потом она перестала обращать на нее внимание. «То, что нас не убивает, делает нас сильнее. И эта ситуация привела меня к Богу. Я начала активно ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, посещать различные храмы. Мы уже полтора года ездим по святым местам, и у меня теперь совершенно непробиваемое отношение к тому, что происходит вокруг меня, включая ту же мобилизацию», — заключила звезда кино.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

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