. Ани Лорак впервые после долгого перерыва вышла на связь из Испании
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Ани Лорак впервые после долгого перерыва вышла на связь из Испании

Ани Лорак впервые после долгого перерыва вышла на связь из Испании
Певица Ани Лорак впервые за долгое время пообщалась с подписчиками и рассказала о своих планах. Украинская артистка стала изгоем в своей стране и лишилась бизнеса в России. Несмотря на это, Ани Лорак не стала давать своих оценок происходящим в мире событиям, а просто решила затаиться. Позже артистка обратила свой взор на Европу, однако концертный тур, который должен был состояться месяц назад, отменили. Сразу восемь ее концертов в Германии были перенесены на следующий год. Официальной причиной этому стала нестабильная геополитическая ситуация. Организаторы пообещали, что в 2023 году концерты все же состоятся — билеты сдавать не нужно. В реальности руку к этому приложили соотечественники Лорак, которые стали возмущаться и писать петиции в поддержку отмены выступлений российской артистки — именно так воспринимают Ани на родине.
Теперь же Лорак решила сама взять слово и объяснить затяжное молчание. Певица рассказала о творческих планах на ближайшее будущее. Сейчас Ани находится в Испании, куда улетела из Москвы в начале месяца. Ранее она объясняла, что именно здесь чувствует себя как дома. «Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь и нести любовь. Любовь — это все, что нам нужно. Каждому из нас», — объяснила Ани Лорак. Певица поделилась с подписчиками, что приготовила огромное количество проектов, которые ей хочется разделить с преданными фанатами. Судя по игривой просьбе следить за новостями о ней, Лорак планирует регулярнее выходить на связь. Комментаторы не стали молчать: пока одни пишут, что рады видеть певицу в Сети, другие продолжают напоминать, что в Украине ее больше не ждут.
# Шоу-бизнес Лорак Ани
По материалам: z-aya

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