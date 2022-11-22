. Анонсировали HAWKED — многопользовательский шутер с головоломками про искателей сокровищ

Вадим Карасев





Компания upwake.me анонсировала проект HAWKED для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра пока не имеет даты релиза, но уже на этой неделе, с 24 по 28 ноября, пройдет закрытое тестирование в Steam. В начале 2023 года разработчики планируют выпустить HAWKED в ранний релиз, на этом этапе игра будет платной. После полноценного релиза проект станет условно-бесплатным.

HAWKED — это многопользовательский шутер в режиме «игроки против игроков и против окружающей среды». В самой игре предстоит соревноваться в добыче сокровищ. Чтобы получить добычу, нужно состязаться не только с другими игроками, но и с окружающей средой: монстры, головоломки, ловушки и прочие препятствия. Заявлено, что в HAWKED игроки будут бегать, прыгать, заниматься серфингом, зиплайном и летать по постоянно развивающемуся миру, наполненному смертельными опасностями, пышными джунглями и древними руинами.

Ниже можно посмотреть первый трейлер HAWKED.

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