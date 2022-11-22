. Associated Press уволило журналиста за фейк о падении российских ракет в Польше

Вадим Карасев

AP уволило журналиста Джеймса ЛаПорта из-за сообщения о падении в Польше российских ракет

Агентство Associated Press (AP) уволило журналиста Джеймса ЛаПорта, предоставившего информацию о падении в Польше российских ракет, что впоследствии оказалось фейком. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в издании.

Спустя какое-то время после взрыва у польского села Пшеводув рядом с границей Украины, который произошел 15 ноября, AP выпустило заметку со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки. Он заявил, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, и убили двух человек». Отмечается, что другие медиа распространили эту информацию.

На следующий день AP заменило изначальную новость и признало, что ранее приведенные данные не соответствовали действительности. «The Associated Press опубликовало ошибочную информацию, основанную на данных от высокопоставленного представителя американской разведки, который на условиях анонимности рассказал, что российские ракеты пересекли территорию Польши и убили двух человек. Последующие сообщения показали, что ракеты были произведены Россией и, вероятнее всего, были запущены Украиной для защиты от России», — говорится в обновленном материале.

После инцидента компания инициировала расследование, в результате которого ЛаПорта был уволен. Журналист отказался давать изданию комментарии. Отмечается, что он работал в AP c апреля 2020 года и освещал военные вопросы и темы государственной безопасности.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув, погибли два человека. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда. Позднее аналогичную информацию сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. Официальный Киев при этом обвинял в атаке Москву.