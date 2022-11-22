. Безверховы возмущены обманом Гуриной и Тетерева
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Безверховы возмущены обманом Гуриной и Тетерева

Безверховы возмущены обманом Гуриной и Тетерева
На проекте началась настоящая война лицемеров. «Честные» Безверховы искренне недовольны «клеветой» Тетерева и Гуриной. Клавдия Безверхова искренне горда тем, что стала зачинщиком физических разборок с Мариной Гуриной. А всё началось с того, что девушка обозвала Наталью и Клаву нищебродками, которые вынуждены ходить по сомнительным проектам, чтобы заработать себе на хлеб.

Разумеется, девушка была возмущена! Как кто-то посмел сомневаться в богатстве и честности её семьи?! В итоге Безверхова-младшая начала активно оправдывать себя и свою маму, пока сама Наталья была на выходном.
В итоге Наталья Безверхова стала обвинять своего бывшего избранника Антона Тетерева и его новую девушку в лукавстве. Впрочем, сама Безверхова-старшая недалеко от него ушла, заявив изначально, что на Дом-2 она пришла исключительно ради внука.
Параллельно «честные» Безверховы пытаются доказать, что у них больше прав, нежели у лжецов Гуриной и Тетерева. Более того, Наталья и Клава начали угрожать этой паре судом на программе «Рынок шкур». Наталья свято верит, что на неё и дочь попросту клевещут. Впрочем, своим участием в той программе Клава однозначно гордилась... Права ли Гурина?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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