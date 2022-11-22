. Благоприятные дни для зачатия ребенка по лунному календарю в 2023 году

Для каждой пары рождение ребенка — это большая ответственность и важное событие, к которому следует готовиться заранее. Будущие родители делают все возможное, чтобы обеспечить благополучие семье. Лучшим помощником в планировании ребенка будет лунный календарь. Наши предки с давних времен использовали во благо энергию ночного светила. Для зачатия девочки лучше всего использовать периоды, когда Луна находится в женских созвездиях, а мальчика — в мужских.

Лунный календарь зачатия на 2023 год: лучшие периоды для беременности

Январь

Дети, которые зачаты в середине зимы, отличаются сильным характером. Родители зачастую позволяют своим чадам многое и растят их в любви.

Лучшие дни для зачатия девочек: 01-02.01, 06-07.01, 11-12.01, 16-17.01, 20-21.01, 24-25.01, 28-29.01.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 03-05.01, 08-10.01, 13-15.01, 18-19.01, 22-23.01, 27.01, 30-31.01.

Февраль





Отлично подходит для зачатия наследников. Такие дети отличаются покладистым нравом и хорошей интуицией. В воспитание надо вкладывать много любви и заботы.

Лучшие дни для зачатия девочек: 01-03.02, 07-08.02, 12-13.02, 16-17.02, 20-21.02, 24-26.02.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 04-06.02, 09-11.02, 14-15.02, 18-19.02, 22-23.02, 27-28.02.

Март

Детям, которых зачали в марте, важно прививать доброту и преданность. Если у ребенка много энергии, его лучше отдать в спортивную секцию.

Лучшие дни для зачатия девочек: 01-03.03, 06-08.03, 11-12.03, 16-17.03, 20-21.03, 24-25.03, 29-30.03.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 04-05.03, 09-10.03, 13-15.03, 18-19.03, 22-23.03, 26-28.03.

Апрель

Дети, которых зачали в апреле, обладают сложным характером. Девочки вырастают требовательными, а мальчики стеснительными. Им надо все время показывать свою любовь.

Лучшие дни для зачатия девочек: 03-04.04, 07-09.04, 12-13.04, 16-17.04, 20-22.04, 25-26.04, 30.04.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 01-02.04, 05-06.04, 10-11.04, 14-15.04, 18-19.04, 23-24.04, 27-29.04.

Май

Май является идеальным месяцем для зачатия ребенка. Детки будут отличаться покладистым и добрым нравом, при этом будут знать себе цену.





Лучшие дни для зачатия девочек: 01.05, 05-06.05, 09-10.05, 13-14.05, 18-19.05, 22-24.05, 27-29.05.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 02-04.05, 07-08.05, 11-12.05, 15-17.05, 20-21.05, 25-26.05, 30-31.05.

Июнь

Дети, которых зачали в июне, отличаются любознательностью и хорошими умственными способностями. Такие малыши вырастают добрыми людьми, которые заботятся о своих близких.

Лучшие дни для зачатия девочек: 01-02.06, 05-06.06, 10-11.06, 14-15.06, 19-20.06, 24-25.06, 28-30.06.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 03-04.06, 07-09.06, 12-13.06, 16-18.06, 21-23.06, 26-27.06.

Июль

Малыши, которых зачали в июле, нетребовательны и неприхотливы. Им интересно познавать все новое. В воспитании важно не проявлять раздраженность и гнев.

Лучшие дни для зачатия девочек: 03-04.07, 07-08.07, 11-12.07, 16-17.07, 21-22.07, 26-27.07, 30-31.07.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 01-02.07, 05-06.07, 09-10.07, 13-15.07, 18-20.07, 23-25.07, 28-29.07.

Август

В последний летний месяц больше шансов зачать девочку. Такие дети отличаются фантазией и творческими способностями. Их сложно обмануть, так как они хорошо разбираются в людях.

Лучшие дни для зачатия девочек: 03-04.08, 07-09.08, 12-14.08, 17-19.08, 22-23.08, 27-28.08, 31.08.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 01-02.08, 05-06.08, 10-11.08, 15-16.08, 20-21.08, 24-26.08, 29-30.08.

Сентябрь

Зачатые в сентябре дети отличаются своими талантами. Зачастую они добиваются значимых успехов. В воспитании важно показывать свою любовь и заботу.





Лучшие дни для зачатия девочек: 01.09, 04-05.09, 09-10.09, 13-15.09, 18-20.09, 23-24.09, 27-28.09.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 02-03.09, 06-07.09, 11-12.09, 16-17.09, 21.09, 25-26.09, 29-30.09.

Октябрь

В октябре может быть зачато много талантливых детей. Чаще всего это девочки. Они спокойные по характеру и одаренные. В обиду себя точно никому не дадут.

Лучшие дни для зачатия девочек: 01-02.10, 06-07.10, 11-12.10, 16-17.10, 20-21.10, 24-26.10, 29-30.10.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 03-05.10, 08-10.10, 13.10, 15.10, 18-19.10, 22-23.10, 27-28.10, 31.10.

Ноябрь

Последний месяц осени уравнивает шансы будущих родителей зачать как девочку, так и мальчика. Такие дети разносторонне развитые, им необходимо расти в семье без конфликтов.





Лучшие дни для зачатия девочек: 02-03.11, 07-08.11, 12-13.11, 16-18.11, 21-22.11, 25-26.11, 29-30.11.

Лучшие дни для зачатия мальчиков: 01.11, 04-06.11, 09-11.11, 14-15.11, 18.11, 20.11, 23-24.11, 27-28.11.

Декабрь

Если получится зачать малыша в декабре, это настоящая удача для родителей. Дети обычно вырастают послушными и любвеобильными.