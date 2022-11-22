. Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass
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Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass

Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass


Компания Microsoft не раскрывает финансовую сторону сделок с издательствами и студиями по Game Pass. Иногда появляется информация в отчетах различных компаний, которая позволяет оценить стоимость добавления того или иного проекта в подписку Game Pass, например, за добавление ARK 2 в подписку на релизе Microsoft заплатила $2,3 млн. Но, похоже, есть и гораздо более дорогие сделки.

В LinkedIn игроки обратили внимание на аккаунт специалиста Бена Фавро. Он значится в команде Microsoft на должности Senior Content Planner, Xbox Game Pass. В его профиле есть некоторые интересные детали о сделках по Game Pass, которые он проводил. Так, согласно его профилю:



Ежемесячно Microsoft должна добавлять более 15 игр на консолях, PC и в облаке в подписку Game Pass.



Специалист работает над повышением ценности контента и разработкой структур взаимовыгодных сделок, которые максимизируют партнерскую ценность и окупаемость инвестиций для Microsoft.



По Game Pass он работал над сделками всех размеров: «от <$1M до $100M+».



Специалист называет следующие игры сторонних команд, которые он привлек в Game Pass: MLB The Show ’21 & ’22, GTA V & GTA San Andreas, NBA 2K21 & 2K22, Rainbow Six Siege, Back 4 Blood, Mortal Kombat 11, Stalker 2, Hades, Among Us, Guardians of the Galaxy, High on Life, Tunic, партнерство по EA Play.

Подробности по отдельным сделкам и их стоимости для Game Pass Бен Фавро в профиле не указал.

Стоит отметить, что Бен Фавро до Game Pass занимался в Microsoft сервисом для трансляций Mixer, который был в итоге закрыт.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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