. Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей Мельниковой

Ведущий Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису. В прошлом Корчевников был влюблен в звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову, но эти чувства оказались не взаимными. Актриса предпочла Борису Александра Головина. Звездный любовный треугольник образовался лет 16 назад, но артисты все же смогли сохранить друг с другом хорошие отношения. «Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная. Даша нравилась мне с «Папиных дочек». И тут я читаю ее интервью, в котором она рассказывает про чувства к Головину. «Я просто умирала от любви к нему. Ходила все время за ним, а он называл меня сестренкой», — слова Даши, Корчевников процитировал в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».Александр в свою очередь не слишком серьезно относился к Дарье в силу ее юного возраста. «На тот момент Мельникова была несовершеннолетней, поэтому называл ее сестренкой. Она мне тоже очень сильно нравилась. О чем тут можно говорить?! Вот и все! Она такая добрая была, правильная. До сих пор у меня к ней теплые отношения», — разоткровенничался 33-летний Головин. Романа у Головина и Мельниковой так и не случилось. Впоследствии Даша выбрала себе в мужья Артура Смольянинова, которому родила двоих сыновей. Правда, сегодня супруги уже в разводе. «Как мы вместе упустили Дашу, что она вышла замуж за Смольянинова?» — недоумевает Корчевников. Александр, к слову, хорошо отзывается об Артуре, недавно покинувшем Россию. «Он замечательный человек, прямой, справедливый. Я понял, почему она выбрала его, потому что он был достойным парнем. Я переживал. Была легкая ревность, думал, эх, упустил!» — признался Головин.