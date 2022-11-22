Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)
Сегодня, 01:35 Вадим Карасев
Перед Новым годом на одном из федеральных каналов выйдет пародийный фильм "Самоирония судьбы!". В нем появятся фрагменты из всех наших любимых комедий, плюс современные фильмы. Так, например, Ольга Бузова сыграет невесту Лукашина...
Гарик Мартиросян в роли Шпака
Ольга Бузова в роли невесты Лукашина
Павел Воля станет отрицательным персонажем
Клава Кока повторит "Карнавальную ночь"
Знаменитая сцена в бане приобретет другой оборот, ведь там будут Галустян, Батрутдинов и Мусагалиев
Ольга Картункова станет Наденькой
Невесты Лукашина - Ляйсан Утяшева и Валентина Рубцова, сами Лукашины - Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрутдинов
Александра Тимофеева - Денис Дорохов, а царя - Азамат Мусагалиев.
Гарик Мартиросян в роли Шпака
Ольга Бузова в роли невесты Лукашина
Павел Воля станет отрицательным персонажем
Клава Кока повторит "Карнавальную ночь"
Знаменитая сцена в бане приобретет другой оборот, ведь там будут Галустян, Батрутдинов и Мусагалиев
Ольга Картункова станет Наденькой
Невесты Лукашина - Ляйсан Утяшева и Валентина Рубцова, сами Лукашины - Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрутдинов
Александра Тимофеева - Денис Дорохов, а царя - Азамат Мусагалиев.
По материалам: триникси