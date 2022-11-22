. Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)
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Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"Перед Новым годом на одном из федеральных каналов выйдет пародийный фильм "Самоирония судьбы!". В нем появятся фрагменты из всех наших любимых комедий, плюс современные фильмы. Так, например, Ольга Бузова сыграет невесту Лукашина...


Гарик Мартиросян в роли Шпака

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Ольга Бузова в роли невесты Лукашина

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Павел Воля станет отрицательным персонажем

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Клава Кока повторит "Карнавальную ночь"

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Знаменитая сцена в бане приобретет другой оборот, ведь там будут Галустян, Батрутдинов и Мусагалиев

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Ольга Картункова станет Наденькой

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Невесты Лукашина - Ляйсан Утяшева и Валентина Рубцова, сами Лукашины - Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрутдинов

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!"
Александра Тимофеева - Денис Дорохов, а царя - Азамат Мусагалиев.
# Главные новости
По материалам: триникси

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Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)
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