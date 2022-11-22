. Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)

Вадим Карасев

Перед Новым годом на одном из федеральных каналов выйдет пародийный фильм "Самоирония судьбы!". В нем появятся фрагменты из всех наших любимых комедий, плюс современные фильмы. Так, например, Ольга Бузова сыграет невесту Лукашина...Гарик Мартиросян в роли ШпакаОльга Бузова в роли невесты ЛукашинаПавел Воля станет отрицательным персонажемКлава Кока повторит "Карнавальную ночь"Знаменитая сцена в бане приобретет другой оборот, ведь там будут Галустян, Батрутдинов и МусагалиевОльга Картункова станет НаденькойНевесты Лукашина - Ляйсан Утяшева и Валентина Рубцова, сами Лукашины - Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур БатрутдиновАлександра Тимофеева - Денис Дорохов, а царя - Азамат Мусагалиев.