. Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России

Вадим Карасев

Центробанк разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить наличную валюту свыше $10 000

Центробанк (ЦБ) сделал исключение на вывоз за рубеж наличной иностранной валюты и разрешил госкорпорации ВЭБ.РФ и и уполномоченным банкам вывозить из России свыше 10 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно разъяснению Центробанка, решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. Для обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в регулятор уведомление о планируемой операции.

Кроме того, ВЭБ и уполномоченным банкам разрешается вывоз валюты из страны в случаях, «не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов». Это возможно только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты. Регулятор получил право выдавать такое разрешение по октябрьскому указу президента России.

Подчеркивается, что вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен.

В начале ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений. Она напомнила, что после заморозки резервов ЦБ возможностей для интервенций на валютном рынке не осталось, что и привело к введению различных мер контроля.

Различные ограничения, касающиеся покупки, выдачи и вывоза валюты, были введены весной 2022 года на фоне западных санкций, ставших ответом на решение Москвы начать военные действия на Украине. Так, лимит вывоза наличной валюты из страны составляет 10 тысяч долларов, и в конце октября Набиуллина уже говорила, что возможностей поднять его нет.