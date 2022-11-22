. Цены на Xbox Series S к «Черной Пятнице» в Британии снизили до минимальных
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Цены на Xbox Series S к «Черной Пятнице» в Британии снизили до минимальных

Цены на Xbox Series S к «Черной Пятнице» в Британии снизили до минимальных


Microsoft несколько дней назад анонсировала снижение стоимости Xbox Series S в США и Канаде к «Черной Пятнице». Игроки получили возможность забрать за $249,99 младшую консоль Xbox нового поколения, что на $50 дешевле ее обычной цены. Но в Британии официальные магазины предлагают более выгодную цену.

К «Черной Пятнице» Amazon снизил цену Xbox Series S до минимальной за все время с момента релиза приставки. Купить сейчас Xbox Series S в Британии можно за £189.99, скидка составляет £60 — это почти 25% от стоимости приставки. В переводе к доллару, стоимость Xbox Series S в Британии сейчас на уровне около $225, что ниже даже предложения в официальных магазинах Microsoft в США к «Черной пятнице».


Напомним, что к «Черной Пятнице» компания Microsoft снизила стоимость только на Xbox Series S. Купить по сниженной цене Xbox Series X не получится, поскольку консоль все еще в дефиците.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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