. Чем опасна черная пятница для покупателей

Эксперт рассказал чего стоит бояться во время больших распродаж. «Черная пятница» как нельзя лучше подходит для реализации мошеннических схем. Глобальное снижение цен привлекает людей, а злоумышленники в это время создают копии известных маркетплейсов и заманивают туда покупателей. Как рассказала консультант по информационной безопасности Наталья Иванова, обычно дни распродаж мошенники используют, чтобы привлечь людей на так называемые фишинговые сайты. Это очень похожие на настоящие интернет-магазины ресурсы, являющиеся на самом деле обманкой. Покупатели приходят туда, во-первых, по рекламным баннерам. Такие обычно висят на известных и популярных страницах, и за счет того, что человек ресурсу доверяет, он верит и рекламе. Второй способ попасть на фишинговый сайт — рассылки якобы от популярных торговых площадок. Мошенники используют адреса, очень похожие на настоящие. Да и сами письма тоже практически один в один, вот только ссылки ведут не туда, куда планировал попасть получатель. Еще одной уловкой является чат на одной из площадок. «Недобросовестные продавцы связываются с покупателями в момент совершения покупки и, ссылаясь на отсутствие нужного товара на складе или на неисправность в функционале оплаты торговой площадки в связи с большим наплывом, предлагают совершить оплату по ссылке»,— рассказала Иванова. Эксперт призывает сохранять адреса любимых магазинов в закладках и переходить на площадку только таким способом. Также уберечь себя от фишинга можно, если покупать через официальные приложения маркетплейсов. Специалист предостерегла пользователей смартфонов от покупок через общественно-доступный Wi-Fi, пишет Lenta.ru. Ранее эксперт Григорий Пашенко рассказал, как мошенники могут перехватывать ваши звонки и SMS-сообщения, в том числе важные коды подтверждения от банков и служб безопасности онлайн-сервисов.