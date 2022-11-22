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Чем опасна черная пятница для покупателей

Чем опасна черная пятница для покупателей
Эксперт рассказал чего стоит бояться во время больших распродаж.   «Черная пятница» как нельзя лучше подходит для реализации мошеннических схем. Глобальное снижение цен привлекает людей, а злоумышленники в это время создают копии известных маркетплейсов и заманивают туда покупателей. Как рассказала консультант по информационной безопасности Наталья Иванова, обычно дни распродаж мошенники используют, чтобы привлечь людей на так называемые фишинговые сайты. Это очень похожие на настоящие интернет-магазины ресурсы, являющиеся на самом деле обманкой. Покупатели приходят туда, во-первых, по рекламным баннерам. Такие обычно висят на известных и популярных страницах, и за счет того, что человек ресурсу доверяет, он верит и рекламе. Второй способ попасть на фишинговый сайт — рассылки якобы от популярных торговых площадок. Мошенники используют адреса, очень похожие на настоящие. Да и сами письма тоже практически один в один, вот только ссылки ведут не туда, куда планировал попасть получатель. Еще одной уловкой является чат на одной из площадок. «Недобросовестные продавцы связываются с покупателями в момент совершения покупки и, ссылаясь на отсутствие нужного товара на складе или на неисправность в функционале оплаты торговой площадки в связи с большим наплывом, предлагают совершить оплату по ссылке»,— рассказала Иванова. Эксперт призывает сохранять адреса любимых магазинов в закладках и переходить на площадку только таким способом. Также уберечь себя от фишинга можно, если покупать через официальные приложения маркетплейсов. Специалист предостерегла пользователей смартфонов от покупок через общественно-доступный Wi-Fi, пишет Lenta.ru. Ранее эксперт Григорий Пашенко рассказал, как мошенники могут перехватывать ваши звонки и SMS-сообщения, в том числе важные коды подтверждения от банков и служб безопасности онлайн-сервисов.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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