. Черно решила бороться с Барзиковым в Борьбе за лидерство в эфирах
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Черно решила бороться с Барзиковым в Борьбе за лидерство в эфирах

Черно решила бороться с Барзиковым в Борьбе за лидерство в эфирах
На Дом-2 кардинально изменилась расстановка сил, как только появилась чета Оганесян. Теперь Александра Черно и Иван Барзиков начали бороться за лидерство в эфире. Чете Оганесян после своего прихода на лететь удалось кардинально поменять расстановку сил на Дом-2. Всё это привело к тому, что Александра Черно теперь начала составлять достойную конкуренцию Ивану Барзикову в борьбе за лидерство в эфире.

В итоге девушка призналась, что ей удалось наладить собственное материальное положение. Более того, она даже с Кристиной Бухынбалтэ начала нормально общаться. Зато с Иваном Барзиковым в общении до сих пор не всё так гладко и некоторые трения сохранились. Как оказалось, у них слишком схожие характеры, вот и достают друг друга.

Впрочем, со зрителями телешоу тоже не всё так гладко. Многие возмущены тем, как чета Оганесянов воспитывает сына Стефана.

Как оказалось, Саша готова противостоять Ване в борьбе за проектное время. Кроме того, ей даже нравится идея возобновления шоу в формате «Бородина против Бузовой», так как первый выпуск отсняли именно о её семье. Но к борьбе старожилов телешоу за эфирное время все уже давно привыкли.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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