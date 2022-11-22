. Черно решила бороться с Барзиковым в Борьбе за лидерство в эфирах

Вадим Карасев

Чете Оганесян после своего прихода на лететь удалось кардинально поменять расстановку сил на Дом-2. Всё это привело к тому, что Александра Черно теперь начала составлять достойную конкуренцию Ивану Барзикову в борьбе за лидерство в эфире.В итоге девушка призналась, что ей удалось наладить собственное материальное положение. Более того, она даже с Кристиной Бухынбалтэ начала нормально общаться. Зато с Иваном Барзиковым в общении до сих пор не всё так гладко и некоторые трения сохранились. Как оказалось, у них слишком схожие характеры, вот и достают друг друга.Впрочем, со зрителями телешоу тоже не всё так гладко. Многие возмущены тем, как чета Оганесянов воспитывает сына Стефана.Как оказалось, Саша готова противостоять Ване в борьбе за проектное время. Кроме того, ей даже нравится идея возобновления шоу в формате «Бородина против Бузовой», так как первый выпуск отсняли именно о её семье. Но к борьбе старожилов телешоу за эфирное время все уже давно привыкли.