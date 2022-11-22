. ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
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ЧП: Бетономешалка раздавила девочку

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
В Москве КамАЗ задавил маленькую девочку. Страшная трагедия произошла сегодня в столице на улице Родниковой. КамАЗ с бетономешалкой совершил наезд на 10-летнюю школьницу. Пострадавшая скончалась еще до приезда врачей. Трагедия произошла в районе Солнцево, который расположен в ЗАО Москвы. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. «Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции. Решение будет принято по ее результатам», — рассказали в ведомстве Прокуратуры города Москвы. Пользователи Сети, обсуждающие трагедию, просят родителей учить детей внимательности на дорогах и проводить с ними соответствующие беседы. «Ох, малышка, куда же ты торопилась!», «Боже, какое горе для родителей. Страшно представить!», «Многие дети порой невнимательны к машинам, это очень страшно. Родителям надо больше разговаривать с ними на эту тему!», «Соболезную семье девочки, очень тяжело и невыносимо терять детей!» — отмечает публика.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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