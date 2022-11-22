. ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
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ЧП: Мать зарезала свою больную дочь

ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
Пожилая женщина убила свою дочку с ДЦП. В одной из столичных квартир произошла трагедия — пожилая мать зарезала дочь с ДЦП из-за… голосов в голове. Сейчас в этом деле разбираются следователи. На теле 52-летней жертвы насчитали не менее 15 ножевых ранений. Тело умершей обнаружил ее родственник, который и вызвал сотрудников полиции. 86-летняя пенсионерка, совершившая преступление, находится на допросе. Официальных комментариев по поводу трагедии от правоохранительных органов пока не поступало, сообщает «РЕН-ТВ».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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