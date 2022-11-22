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"Чтобы больше я вас не видел": Нилетто вернул деньги за билет фанатке, назвавшей его концерт "отстоем"

"Чтобы больше я вас не видел": Нилетто вернул деньги за билет фанатке, назвавшей его концерт "отстоем"

Певец Данил Прытков, более известный как Niletto, попал в очередную скандальную историю. На днях артисту прилетела претензия за плохое качество звука на концерте, но Данил нашел оригинальный выход из ситуации.

В соцсетях артисту написала поклонница, которая потребовала вернуть деньги за билет, потому что "концерт полнейший отстой" и "неуважение к людям". Прытков в ответ попросил у девушки номер телефона и скинул на него четыре тысячи рублей.


Артист объяснил, что скинул деньги ради того, чтобы "больше ее на своих концертах не видеть". Свою вину за качество звука он, разумеется, не признал, потому что за это отвечают владельцы площадки.

Раз вам не понравился звук, так предъявите это вашему местному организатору. Почему такой плохой аппарат и почему такая сцена. Я и моя команда отработали на 100%. А что называется неуважением, так это лично писать артисту такие слова.

После он назвал поступок девушки "гнильцой" и заблокировал ее аккаунт. К слову, она тоже обещала, что отпишется от Данила.


Niletto призвал россиянок снимать лифчики

На недавнем концерте в Сургуте певец устроил эпатажную акцию. Он попросил россиянок кидать ему на сцену бюстгальтеры, чтобы вычислить самый "эмоциональный и свободный" регион. В итоге певцу прилетело четыре лифчика.

Подписчики Данила разделились на два лагеря. Одним поступок показался пошлым, а остальные принялись защищать Прыткова, назвав оппонентов "душными". С последующих концертов таких новостей не поступало, так что, возможно, артист отказался от затеи, но будем следить за ситуацией.

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По материалам: uposters.ru

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