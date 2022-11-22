. День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября 2022 года: обычаи праздничного дня
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День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября 2022 года: обычаи праздничного дня

День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября 2022 года: обычаи праздничного дня

Икона Божией Матери «Скоропослушница» является одной из чудотворных, и ежегодно 22 ноября верующие отмечают день ее почитания согласно церковным традициям. Помолиться святому лику в 2022 году сможет каждый желающий.


Известный чудотворный лик знаменит своей помощью верующим. Молитвы, вознесенные перед иконой «Скоропослушница», будут услышаны, если сказаны от чистого сердца. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести праздничный день согласно церковным традициям, чтобы обрести покровительство Божией Матери и оградиться от любых бед.

Традиции и обычаи празднования 22 ноября 2022 года

Ежегодно 22 ноября начинается с утренней службы, на которую приходят верующие. Священнослужители читают молитвы и рассказывают об истории чудотворного лика, а после каждый может подойти к иконе и помолиться в частном порядке. После торжественной службы по традиции совершается крестный ход, во главе которого несут чудотворный лик иконы «Скоропослушница».

У святого лика молятся не только о защите и покровительстве, но и рассказывают о своих достижениях и благодарят Божию Матерь за поддержку. Возносят молитвы перед иконой и для обретения счастья, исцеления недугов и обретения взаимопонимания в семье.

После посещения церкви верующие отправляются домой, зажигают свечи у домашнего иконостаса и приглашают близких на скромный праздничный обед. По обычаю на стол подают постные блюда, и перед принятием пищи все молятся Высшим Силам.


В день почитания иконы воздерживаются от посещения развлекательных мероприятий, посвящают время молитвам и семье, а также обходят стороной ссоры и конфликты. 22 ноября каждый сможет изменить жизнь к лучшему если искренне помолится Божией Матери и попросит у нее покровительства.

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По материалам: dailyhoro.ru

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