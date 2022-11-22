. Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Артем Метелев решил проблему студентов из Симферополя, которые попросили сделать в их общежитии горячую воду круглосуточно.

С просьбой решить вопрос к депутату обращались студенты Крымского университета имени Вернадского. Учащихся беспокоило, что горячая вода в общежитии вуза в Симферополе появлялась только по графику: утром с 06.00 до 10.00 и вечером с 18.00 до 22.00.

"После моего обращения к главе региона Сергею Аксенову подачу воды продлили до полуночи. Но этого недостаточно, особенно зимой. Вузу требуется дополнительное финансирование. Переговорили с заместителем министра науки Григорием Гуровым и ректором. Решение принято: горячая вода в общежитии будет круглосуточной", - написал в своем telegram-канале Метелев.

Депутат попросил студентов университета оставаться на связи и сообщить об устранении проблемы.