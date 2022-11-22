. Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой

Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой

Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой

Депутат Госдумы Артем Метелев решил проблему студентов из Симферополя, которые попросили сделать в их общежитии горячую воду круглосуточно.

С просьбой решить вопрос к депутату обращались студенты Крымского университета имени Вернадского. Учащихся беспокоило, что горячая вода в общежитии вуза в Симферополе появлялась только по графику: утром с 06.00 до 10.00 и вечером с 18.00 до 22.00.


"После моего обращения к главе региона Сергею Аксенову подачу воды продлили до полуночи. Но этого недостаточно, особенно зимой. Вузу требуется дополнительное финансирование. Переговорили с заместителем министра науки Григорием Гуровым и ректором. Решение принято: горячая вода в общежитии будет круглосуточной", - написал в своем telegram-канале Метелев.

Депутат попросил студентов университета оставаться на связи и сообщить об устранении проблемы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы
Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы
Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой
Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого
Лидер сербов в Косово анонсировал акции протеста из-за притеснений
Лидер сербов в Косово анонсировал акции протеста из-за притеснений
Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass
Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game
У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
У Барзикова не удалось стравить Безверхову и Гурину
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову
Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову
Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова
Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова
Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человек
Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человек
"Сначала баня, потом свадьба": чудеса макияжа от китаянок
"Сначала баня, потом свадьба": чудеса макияжа от китаянок
Болезни, одиночество, обиды: что истощает душу и лишает радости
Болезни, одиночество, обиды: что истощает душу и лишает радости
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Тарантино ответил критикам своих фильмов

Топ на сегодня

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы Sky Shield
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Цены на нефть резко снизились
Цены на нефть резко снизились
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике

Еще по теме

Студенты университета МЧС в Петербурге заболели сальмонеллезом
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ
Метелев призвал обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными
На Урале иностранным студентам пришлось ночевать на улице ради койки в общежитии