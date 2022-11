. Digital Foundry сравнили Call of Duty: Modern Warfare 2 на прошлом поколении — консоли Xbox сильно отстают

Вадим Карасев





Специалисты Digital Foundry, которые занимаются техническим анализом игр, опубликовали новое видео со сравнением работы Call of Duty: Modern Warfare 2 на приставках прошлого поколения. Работу игры сравнили на Xbox One S, Xbox One X, Playstation 4 и Playstation 4 Pro.

В сравнении журналисты приходят к выводу, что самая стабильная версия Call of Duty: Modern Warfare 2 с точки зрения частоты кадров — версия для Playstation 4 Pro. Игра работает на консолях следующим образом:

Разрешение от 800x900 до 1600x900 при 40-50 FPS почти всегда. На некоторых картах бывают падения до 30 FPS.Разрешение от 1920x2160 до 3840x2160 при 45-60 FPS. Частота кадров нестабильна, часто бывают падения, полноценные 60 FPS игра почти не держит. Есть карты, где падения достигают 35-40 FPS.Разрешение от 960x1080 до 1920x1080 при 45-60 FPS. В среднем, частота кадров на Playstation 4 обычно на 5 кадров выше, чем на Xbox One. При этом, разрешение в версии для Playstation 4 тоже выше.Разрешение от 1365x1536 до 2730x1536 при 50-60 FPS. Самая стабильная версия с точки зрения частоты кадров, бывают редкие падения FPS до 45. Но стоит отметить, что разрешение в версии Playstation 4 Pro ниже, чем в версии для Xbox One X.





Ниже можно посмотреть детальное сравнение от Digital Foundry игры Call of Duty: Modern Warfare 2 на прошлом поколении консолей.

