. Дочка певицы Славы устроила погром в отеле
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Дочка певицы Славы устроила погром в отеле

Дочка певицы Славы устроила погром в отеле
Дочь певицы Славы, Александра очень хорошо отдохнула. Девушка написала об инциденте в соцсетях, добавив, что должна заплатить за испорченное имущество отеля не меньше 84 тысяч рублей. Саша Морозова, дочь известной певицы Славы, накануне отдыхала в спа-отеле в компании подруг. «Девичник» вылился в грандиозный погром: помимо всего прочего, был разбит телевизор в номере.
Судя по всему, Саша не очень переживает из-за того, что ей выставили крупный счет от отеля. «Без происшествий не обошлось, было все, мне кажется: и угрозы полицию вызвать, и пожарные. Зато явно будет, что вспомнить», — приводит слова Саши Морозовой издание Аrgumenti.ru.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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