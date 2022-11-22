. Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого разлюбили

Все мы хотим, чтобы чувства длились вечно, но так получается, увы, далеко не всегда. Как и у всего на земле, у любви есть начало и конец. Пытаться догнать уходящий поезд — дело не только энергозатратное, но и бесполезное. Когда вы говорите, что «просто устали», что «нужно все еще раз хорошенько обдумать» — разве это любовь? Если вам все еще жаль отношений, мы поможем разобраться, когда нужно уходить от тех, кого разлюбили.

Почему женщины не отпускают отношения вовремя

Женщины — удивительные существа. Эволюция сделала нас чувственными, привязчивыми, сердобольными — и у этого всего есть биологический смысл и назначение. Однако эти же самые характеристики часто не дают нам отпустить отношения, которые себя изжили. Мы упрямо занимаемся самовнушением, читаем «мантры» типа «все хорошо, я просто не в духе», «замужество — это слишком серьезный шаг, чтобы так просто на него решиться» и многие другие, чтобы убедить себя в жизнеспособности той связи, которая так радовала пару лет назад.

Между тем как только начали закрадываться первые сомнения в собственном счастье — обратный отсчет начался. Внутри начнет разрастаться эмоциональная пустота, куда «провалятся» все старания мужчины вас обрадовать, удивить, впечатлить.





Постепенно все то, что раньше казалось в нем милым, станет ненавистным, отталкивающим. Но большинство женщин умеют сглаживать в себе формирование этой острой мысли долгие годы. Некоторые даже соглашаются прожить всю жизнь с нелюбимым и стать матерью его детей только в память о былых чувствах к нему. Существует мнение, что глупо разбрасываться отношениями лишь из-за угасшей любви, если тебе уже далеко не 18.

Но тогда вы должны четко осознавать, что подписываете себе приговор, в котором ясно сказано: «согласна терпеть, а не быть счастливой». Да, признайте, что вы привязаны к человеку, и это нормально для любой здоровой психики. Но значит ли это, что такого чувства достаточно для того, чтобы прожить бок о бок всю жизнь?

Когда нужно уходить от тех, кого вы разлюбили: самые популярные отговорки

«Я просто устала»

Если после рабочего дня вы чувствуете, что не готовы к интимным отношениям с мужчиной, это значит, что они не дают вам энергию, а забирают ее. Так происходит только в одном случае: если любовь прошла. Эта отговорка практически всех женщин, которые боятся признаться в том, что больше не любят. Нет такой усталости, которая оттолкнет от возлюбленного, потому что во время объятий с ним будут выделяться гормоны счастья и вы будете ощущать, что отдыхаете.





«Это все зима/весна/лето/осень»

Легче всего списать все на сезонную депрессию, убеждая себя и мужчину в том, что ваше отвратительное настроение — следствие реакции на дождь, холод или жару. Влюбленная женщина в депрессию не впадает и видит своеобразный шарм в любой погоде, если ее в это время обнимает любимый.

«Влюбленность не бывает вечной, но это не повод расставаться»

Если вы имеете в виду эйфорию, которая заставляет вас «не чувствовать землю под ногами», то да, такая влюбленность проходит. Психика человека просто не выдержит такой нагрузки, если будет испытывать ее каждый день. Но вместе с влюбленностью не должны уйти доверие, открытость, искренняя теплота. Если всего этого нет, то что же тогда называть любовью?

«У нас просто партнерские отношения»

Хорошо, когда отношения с любимым настолько доверительные, что он также является вашим лучшим другом. Но если он в большей степени друг или партнер, чем возлюбленный, то стоит ли связывать с ним себя на всю жизнь?





«Сложные периоды бывают у всех»

У всех бывают сложные периоды, пары иногда ссорятся и даже на время расстаются. Но все это время они не перестают думать друг о друге и стремиться к перемирию. Главная мысль, которая должна оправдывать наличие отношений, что вы действительно счастливы и не сомневаетесь в этом.

«Я уже не так молода, чтобы разбрасываться мужчинами»

Общепринятые нормы — это то, что реально портит нам жизнь. Мы отчитываемся за свои действия перед обществом, которому, в сущности, нет никакого до нас дела. Кто вам сказал, что определиться с выбором отца своих детей нужно до какого-то определенного возраста? Эта мысль толкает вас соглашаться на полумеры, вступать в брак не по любви, лишь бы «успеть». Но успеть куда, стать несчастливой?

«Он хороший и любит меня»

Какие бы «разумные» доводы вы себе не приводили, необходимость это делать уже говорит о том, что любви нет. Если женщина любит, то она не будет убеждать себя в необходимости тянуть лямку отношений. Тем более что эти убеждения похожи, скорее, на самоистязание. Ну и что, что он вас любит? Вы не обязаны приносить себя в жертву. И даже если мужчина перспективен, обладает массой достоинств, все это рано или поздно перестанет вас радовать, если вы просто не хотите быть с ним.





«Но ведь когда-то нам было так хорошо»

В память о головокружительном отпуске… Не грустно ли так определять необходимость оставаться вместе? Да, когда-то вы чувствовали бабочки в животе и были счастливы отдавать каждую свободную минуту друг другу, но кто говорит, что за это нужно будет расплачиваться вечно? Поблагодарите свое прошлое и отпустите его. Это будет гораздо честнее, если чувств больше нет.