. Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого разлюбили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого разлюбили

Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого разлюбили

Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого разлюбили

Все мы хотим, чтобы чувства длились вечно, но так получается, увы, далеко не всегда. Как и у всего на земле, у любви есть начало и конец. Пытаться догнать уходящий поезд — дело не только энергозатратное, но и бесполезное. Когда вы говорите, что «просто устали», что «нужно все еще раз хорошенько обдумать» — разве это любовь? Если вам все еще жаль отношений, мы поможем разобраться, когда нужно уходить от тех, кого разлюбили.

Почему женщины не отпускают отношения вовремя

Женщины — удивительные существа. Эволюция сделала нас чувственными, привязчивыми, сердобольными — и у этого всего есть биологический смысл и назначение. Однако эти же самые характеристики часто не дают нам отпустить отношения, которые себя изжили. Мы упрямо занимаемся самовнушением, читаем «мантры» типа «все хорошо, я просто не в духе», «замужество — это слишком серьезный шаг, чтобы так просто на него решиться» и многие другие, чтобы убедить себя в жизнеспособности той связи, которая так радовала пару лет назад.

Между тем как только начали закрадываться первые сомнения в собственном счастье — обратный отсчет начался. Внутри начнет разрастаться эмоциональная пустота, куда «провалятся» все старания мужчины вас обрадовать, удивить, впечатлить.


Постепенно все то, что раньше казалось в нем милым, станет ненавистным, отталкивающим. Но большинство женщин умеют сглаживать в себе формирование этой острой мысли долгие годы. Некоторые даже соглашаются прожить всю жизнь с нелюбимым и стать матерью его детей только в память о былых чувствах к нему. Существует мнение, что глупо разбрасываться отношениями лишь из-за угасшей любви, если тебе уже далеко не 18.

Но тогда вы должны четко осознавать, что подписываете себе приговор, в котором ясно сказано: «согласна терпеть, а не быть счастливой». Да, признайте, что вы привязаны к человеку, и это нормально для любой здоровой психики. Но значит ли это, что такого чувства достаточно для того, чтобы прожить бок о бок всю жизнь?

Когда нужно уходить от тех, кого вы разлюбили: самые популярные отговорки

«Я просто устала»

Если после рабочего дня вы чувствуете, что не готовы к интимным отношениям с мужчиной, это значит, что они не дают вам энергию, а забирают ее. Так происходит только в одном случае: если любовь прошла. Эта отговорка практически всех женщин, которые боятся признаться в том, что больше не любят. Нет такой усталости, которая оттолкнет от возлюбленного, потому что во время объятий с ним будут выделяться гормоны счастья и вы будете ощущать, что отдыхаете.


«Это все зима/весна/лето/осень» 

Легче всего списать все на сезонную депрессию, убеждая себя и мужчину в том, что ваше отвратительное настроение — следствие реакции на дождь, холод или жару. Влюбленная женщина в депрессию не впадает и видит своеобразный шарм в любой погоде, если ее в это время обнимает любимый.

«Влюбленность не бывает вечной, но это не повод расставаться»

Если вы имеете в виду эйфорию, которая заставляет вас «не чувствовать землю под ногами», то да, такая влюбленность проходит. Психика человека просто не выдержит такой нагрузки, если будет испытывать ее каждый день. Но вместе с влюбленностью не должны уйти доверие, открытость, искренняя теплота. Если всего этого нет, то что же тогда называть любовью?

«У нас просто партнерские отношения»

Хорошо, когда отношения с любимым настолько доверительные, что он также является вашим лучшим другом. Но если он в большей степени друг или партнер, чем возлюбленный, то стоит ли связывать с ним себя на всю жизнь?


«Сложные периоды бывают у всех»

У всех бывают сложные периоды, пары иногда ссорятся и даже на время расстаются. Но все это время они не перестают думать друг о друге и стремиться к перемирию. Главная мысль, которая должна оправдывать наличие отношений, что вы действительно счастливы и не сомневаетесь в этом.

«Я уже не так молода, чтобы разбрасываться мужчинами»

Общепринятые нормы — это то, что реально портит нам жизнь. Мы отчитываемся за свои действия перед обществом, которому, в сущности, нет никакого до нас дела. Кто вам сказал, что определиться с выбором отца своих детей нужно до какого-то определенного возраста? Эта мысль толкает вас соглашаться на полумеры, вступать в брак не по любви, лишь бы «успеть». Но успеть куда, стать несчастливой?

«Он хороший и любит меня» 

Какие бы «разумные» доводы вы себе не приводили, необходимость это делать уже говорит о том, что любви нет. Если женщина любит, то она не будет убеждать себя в необходимости тянуть лямку отношений. Тем более что эти убеждения похожи, скорее, на самоистязание. Ну и что, что он вас любит? Вы не обязаны приносить себя в жертву. И даже если мужчина перспективен, обладает массой достоинств, все это рано или поздно перестанет вас радовать, если вы просто не хотите быть с ним.


«Но ведь когда-то нам было так хорошо»

В память о головокружительном отпуске… Не грустно ли так определять необходимость оставаться вместе? Да, когда-то вы чувствовали бабочки в животе и были счастливы отдавать каждую свободную минуту друг другу, но кто говорит, что за это нужно будет расплачиваться вечно? Поблагодарите свое прошлое и отпустите его. Это будет гораздо честнее, если чувств больше нет.

# Общество Психология
По материалам: rsute

Последние новости

Леру Кудрявцеву развели на двести тысяч
Леру Кудрявцеву развели на двести тысяч
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Ирина Салтыкова угрожала Стасу Пьехе расправой
Ирина Салтыкова угрожала Стасу Пьехе расправой
Мировым криптовалютным биржам предрекли банкротство
Мировым криптовалютным биржам предрекли банкротство
Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого разлюбили
Если вы используете эти отговорки, значит, нужно уходить от тех, кого
Минобороны показало боевую подготовку подразделений ЗВО в Белоруссии
Минобороны показало боевую подготовку подразделений ЗВО в Белоруссии
Что находится внутри купола Дома Зингера в Петербурге?
Что находится внутри купола Дома Зингера в Петербурге?
Полиция задержала около 50 человек в Милане в ходе рейда против мафии
Полиция задержала около 50 человек в Милане в ходе рейда против мафии
Скрывавшийся 140 лет от людей фазановый голубь был снят на видео
Скрывавшийся 140 лет от людей фазановый голубь был снят на видео
Опубликован финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
Опубликован финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
Президент Польши заявил о нежелании воевать с Россией
Президент Польши заявил о нежелании воевать с Россией
Певица Жасмин набирает вес от одного запаха еды
Певица Жасмин набирает вес от одного запаха еды

Топ на сегодня

Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Прокуратура Польши отказалась допускать украинцев к расследованию взрыва ракеты
Прокуратура Польши отказалась допускать украинцев к расследованию
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы Sky Shield
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы
Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода

Еще по теме

Если ты хочешь быть хорошим мужчиной для нее, НЕ делай эти 6 вещей
5 оправданий людей, которые просто не хотят отношений
6 признаков, что вы — ужасная пара
8 шагов, после которых я соглашусь с тобой переспать