. ГД приняла бюджет с учетом социальных поправок "Единой России"

Вадим Карасев

Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками "Единой России", которые касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, развития села и центров занятости, поддержки НКО и сферы культуры, принят в основном чтении, сообщает пресс-служба партии.

В новом бюджете предусмотрено увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. Особое внимание - поддержке семей с детьми.

"Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Это пособие будет гораздо легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление на портале Госуслуг либо непосредственно в отделении объединенного Пенсионного фонда или, предположим, МФЦ. Оно будет соответствовать в зависимости от имущественного положения семьи либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума", - отметил координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Повысится МРОТ, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты и материнский капитал.

"За первого ребенка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают", - подчеркнул Исаев.

По инициативе "Единой России" дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования.

Ко второму чтению по инициативе партии еще 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на мероприятия в области занятости населения, в том числе – модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

"Мы предполагали, что структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, может достаточно болезненно ударить по людям. Договорились с Минтруда, и были выделены дополнительные средства, чтобы проводить переквалификацию людей, которые не потеряли работу, но находятся под угрозой потери. Это показало себя крайне эффективно. Поэтому мы сочли необходимым добавить 2,5 миллиарда на переквалификацию, повышение квалификации работников, которые не являются безработными", - отметил Исаев.

Еще одна важная тема, которую дополнительно финансово обеспечила "Единая Россия", - средства на социальный контракт.

"Мы предложили добавить на социальный контракт сверх того, что было запланировано, еще 7,5 млрд рублей именно под углом занятости. При этом мы увеличиваем те средства, которые человек сможет получить на открытие собственного дела, до 350 тысяч разово, на ведение собственного приусадебного хозяйства – до 200 тысяч. Мы предполагаем, что этой популярной мерой смогут воспользоваться ежегодно по 400 тысяч человек", - сказал Исаев.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

В сельском хозяйстве и рыболовстве при поддержке партии рост расходов также существенный. В 2023 году он составляет 58 млрд рублей.

Дополнительно 100 млн рублей "Единая Россия" предложила выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах.

Еще одна важная тема — поддержка социально ориентированных НКО, в том числе благотворительных, ветеранских, волонтерских. Партия выступила за сохранение объема их финансирования из бюджета на уровне не ниже 2022 года. Помимо этого было предложено дополнительно выделять около 250 млн рублей ежегодно на обучение участников студенческих стройотрядов рабочим специальностям, увеличив финансирование этого направления в два раза. Это позволит проводить ежегодное обучение 50 тысяч человек.

"Мы - партия политического реализма. И мы говорим правду. Бюджет, действительно, непростой. Россия находится в сложной экономической ситуации, когда против нас ведется санкционная война и на мир медленно, но уверенно надвигается мировая экономическая рецессия. Но, ведя переговоры с Правительством, мы договорились о принципиальных вещах. О том, что расходы на социалку не только не будут снижаться, но и вырастут. Таким образом, экономические трудности никоим образом не скажутся на социальном самочувствии граждан", - заключил Исаев.