. Германия направит истребители для патрулирования воздушного пространства Польши
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Германия направит истребители для патрулирования воздушного пространства Польши

Германия направит истребители для патрулирования воздушного пространства ПольшиГлава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия будет патрулировать воздушное пространство ПольшиСюжетМинобороны:

Германия будет патрулировать воздушное пространство Польши. Такая договоренность достигнута по итогам переговоров главы Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт с польским коллегой Мариушем Блащаком. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте немецкого военного ведомства.

Как заявила Ламбрехт, Берлин направит Варшаве ракетные комплексы Patriot, а для обеспечения безопасности польского воздушного пространства будут задействованы истребители Eurofighter.

Ламбрехт назвала Польшу другом и союзником ФРГ и отметила, что эта страна, как сосед Украины, «особенно не защищена».

Ранее Кристине Ламбрехт признала, что инцидент с падением украинской ракеты в польском селе Пшеводув продемонстрировал упадок европейской системы обороны. В частности, она указала, что Европа усилит противовоздушную оборону, поскольку в этой сфере «есть бреши».

Информация о падении на территории Польши ракет, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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