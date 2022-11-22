. Гороскоп от Павла Глобы на 23 ноября 2022 года: не рекомендуется действовать импульсивно

23 ноября необходимо соблюдать спокойствие и не действовать импульсивно. Об этом предупредил астролог Павел Глоба. Он акцентировал внимание на том, что в таком порыве можно совершить необдуманные поступки. Они могут обернуться неприятностями, сложатся неоднозначные ситуации, в которых будет тяжело разобраться.

Гороскоп на 23 ноября для знаков стихии Огня





Овен

Благоприятный день для домашней работы, можно многое успеть сделать. Желательно подтянуть близких людей для совместной деятельности. Вместе быстрее будет справиться с делами. Полезными окажутся покупки, совершенные для дома. Со второй половинкой нужно быть поделикатнее, иначе возможны разногласия. Вечер лучше провести в семейном кругу и отдохнуть от повседневных забот.

Лев

Необходимо стараться не нервничать по пустякам. Могут быть напряженные моменты на работе, а также задержки в делах. Неплохой период побыть наедине, чтобы восстановить душевное равновесие. Лучше стараться ограничить контакты. Вечер хорош для семейного отдыха и милого общения.

Стрелец

Утром желательно разобраться со всеми волнующими вопросами. Стоит завершить начатые ранее дела. Порадуют неожиданные приятные известия от родственников. Не исключены знаки внимания со стороны противоположного пола. Будет возможность разобраться с бытовыми задачами. Вечер обещает развлечения и приятные встречи.

Гороскоп на 23 ноября для знаков стихии Земли





Телец

Возможны некоторые трудности личного характера. Из-за этого, возможно, будет трудно сохранять спокойствие. Поэтому желательно отставить важные встречи и решение серьезных вопросов. Хорошо проходят семейные мероприятия, общение с близкими, встречи с друзьями, где можно отдохнуть и получить массу положительных эмоций.

Дева

Не стоит торопиться с выводами и решениями. Неправильное принятие решения может обернуться непредсказуемыми последствиями. Любые перегрузки нежелательны, они плохо могут отразиться на здоровье. Необходимо чаще отдыхать, чтобы восстанавливались силы. Вечером полезны прогулки на свежем воздухе.

Козерог

Желательно составить план, чтобы было легче скорректировать свои действия. Возможны напряженные отношения со второй половинкой, лучше постараться найти компромисс, чтобы не усложнить отношения. Вечером можно уделить внимание своим близким, побаловать их чем-нибудь интересным и оригинальным.

Гороскоп на 23 ноября для знаков стихии Воздуха





Близнецы

По работе могут быть интересные деловые предложения. Но не стоит торопиться соглашаться, вначале следует внимательно все обдумать. В личных отношениях желательно проявить инициативу, тогда можно ожидать улучшений. Не исключены финансовые поступления, которые помогут осуществить крупные покупки. Вечер располагает к тихому семейному отдыху.

Весы

В профессиональной сфере возможны некоторые перемены, которые могут повлиять на дальнейшие события. В решении важных задач помогут подсказки интуиции, важно ее услышать. А вот советы окружающих лучше не слушать, они только навредят. Можно планировать поездки, где можно неплохо провести время и зарядиться позитивом.

Водолей

Первая половина дня подходит для плодотворной работы. Можно много успеть сделать, главное – правильно оценивать свои силы и возможности. Не рекомендуются чрезмерные физические нагрузки. После обеда порадуют друзья, можно посетить какое-нибудь мероприятие, где будет весело и интересно. Вечером лучше заняться своим любимым хобби.

Гороскоп на 23 ноября для знаков стихии Воды





Рак

Утро не принесет серьезных проблем. Но если на пути возникнут преграды, то важно не растеряться и найти правильное решение. Будет возможность познакомиться с интересными людьми, которые могут пригодиться в дальнейшем. Удачными окажутся покупки, особенно если они касаются дома. Вечером не исключены романтические свидания.

Скорпион

Утром можно заняться домашними делами, генеральной уборкой, перестановкой мебели. Главное – не откладывать их на потом, иначе есть вероятность их не завершить до конца. Приятные новости от родственников порадуют во второй половине дня. Легко находится общий язык с близкими. Можно устроить небольшой праздник и побаловать чем-нибудь вкусным. Это укрепит отношения и даст возможность побыть всем вместе.

Рыбы

Вероятно, потребуется внимание и осторожность в рабочем процессе. Не следует отвлекаться, чтобы не допустить ошибок. Разборчивость в общении поможет избежать лишних неприятностей. Могут быть деловые поездки, которые принесут полезную информацию и новые знакомства. Об отдыхе тоже не следует забывать. Можно заняться своими любимыми делами или посмотреть отдыхающий фильм.