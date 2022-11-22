. Гоша Куценко, как оказалось, не живет вместе с женой и детьми

Актер Гоша Куценко женат почти 10 лет, но живет отдельно от супруги и дочерей. Со своей второй супругой Ириной Скриниченко Гоша Куценко был знаком еще до расставания с первой женой Марией Порошиной, но чувства между ними возникли намного позже. Обворожительная блондинка, которая на 13 лет моложе актера, долгие годы находилась в статусе возлюбленной. Лишь в 2012 году Куценко назвал Ирину своей законной женой. Статная красавица была и пиар-менеджером, и актрисой, исполнившей роли в фильмах «Русалка», «Антикиллер-3», «Бриллиантовая рука: новая версия», «Сын», «Врач», и фотомоделью. Однако на сей день ее главная профессия — быть мамой. В 2014 году она родила от любимого дочь Женю, а в 2017-м — Свету.Несмотря на штамп в паспорте и двоих детей, актер не живет со своей семьей. Как выяснили журналисты Пятого канала, именно гостевой брак помогает супругам сохранить любовь, страсть, взаимоуважение, да и вообще все, что нужно для счастливых отношений. Гоша и Ирина предпочитают жить отдельно: она с девочками — за городом, артист — в Москве. К такому решению они пришли еще в самом начале их романа. «Она посмотрела, как я живу, сказала: «Вот отлично, это тот человек, с которым я смогу долго жить, потому что он не будет мне мозолить глаза», — процитировал Куценко супругу. У Куценко и Скриниченко разные графики, и подстраиваться друг под друга каждый день практически не получается. Актер постоянно на съемках, возвращается домой поздно или, наоборот, рано, если была ночная смена. Да и на следующий день после такого надо хорошенько выспаться и восстановиться. А Ирина просыпается рано и занимается детьми и делами.Даже на светские мероприятия Гоша ходит один — в такое позднее время его жена уже готовится ко сну: «Ей вставать в шесть утра и детей везти в школу. Просто поздновато, вообще, такую премьеру нужно днем делать, пока дети в школе». Но на такую жизнь звезда отечественного кинематографа не жалуется. Ведь, по его словам, их чувства с каждым годом становятся только ярче. Эта недолгая разлука, наоборот, способствует лишь укреплению их семьи: «Может, мы так долго живем вместе, потому что между нами расстояние, мы скучаем, любим друг друга и обыденность не разрушает преград отчуждения». Актер признается, что очень любит дочерей, но видеться часто, увы, не выходит. «У меня растут две маленькие девчонки. Они знают, что я есть. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — поделился актер. Однако, когда получается выбраться, то всегда привозит много сладостей, подарков и других сюрпризов.