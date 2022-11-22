. Хамзаев рассказал, сколько человек может вовлечь в потребление запрещенных веществ один наркоман

Один человек с наркозависимостью может вовлечь в потребление наркотиков от шести до девяти человек в год. Об этом заявил заместитель руководителя межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотических угроз, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев 22 ноября на круглом столе в «Парламентской газете», посвященном вопросу, как меняются подходы в системе реабилитации наркозависимых.

«По статистике экспертов один наркоман в год втягивает в процесс потребления от шести до девяти человек, которые потребляют наркотики», — сказал он.

Наркотики мутировали на протяжении последних лет, добавил Хамзаев. «Один из самых ярко выраженных наркотиков в молодежной среде — мефедрон», — заявил депутат.





Парламентарий пояснил, что мефедрон — это синтетический наркотик, а именно такие вещества в последнее время стали употреблять чаще. Депутат обратился в Минздрав с просьбой провести клинические испытания их воздействия. «Синтетические наркотики являются демографическим стерилизатором. Мы видим, что уровень бесплодия с ростом потребления синтетических, в том числе, наркотиков в стране резко вырос», — отметил депутат.

Уровень потребления наркотиков в целом растет, добавил он. По его словам, число людей с зависимостью значительно отличается от количества людей, которых Минздрав фиксируют как зависимых.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о реабилитации больных наркоманией, который уточняет, что относится к медицинской и социальной реабилитации. Согласно документу, Минздрав и Минтруд должны будут разработать совместный порядок прохождения больными реабилитации.