. Художник мастерски отредактировал 15 фотографий знаменитостей, сменив их национальность на другую
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Художник мастерски отредактировал 15 фотографий знаменитостей, сменив их национальность на другую

Художник мастерски отредактировал 15 фотографий знаменитостей, сменив их национальность на другую

Грамотное использование фотошопа позволяет вытворять настоящие чудеса. Вы с лёгкостью можете подкорректировать человеку внешность, убрать все его недостатки и даже сменить пол. Однако один фотошоп-мастер, ведущий канал в TikTok под названием Photoshop.guy, пошёл ещё дальше. Он решил поэкспериментировать и представить, как бы выглядели знаменитые люди, если бы они принадлежали к другой национальности. Глядя на получившийся результат, можно сказать, что у этого парня фантазия работает как надо. Предлагаем вам взглянуть на готовые коллажи и оценить колоссальные старания автора.

Певец Джастин Бибер

photoshop.guy

Несмотря на трансформации, Джастин остаётся таким же миловидным и привлекательным. Вероятно, ничего не способно пошатнуть его природную мужскую красоту.

Актриса Анджелина Джоли

photoshop.guy

Актриса Милли Бобби Браун

photoshop.guy

Певец Канье Уэст

photoshop.guy

Актёр Тимоти Шаламе

photoshop.guy

Певица Тейлор Свифт

photoshop.guy

Актриса Эмма Уотсон

photoshop.guy

Мастер, решившийся провести это эксперимент, проделал невероятную работу. Он уделил много внимания деталям, подогнав лица знаменитостей под главные особенности внешности ряда национальностей.

Актёр Дэниел Редклифф

photoshop.guy

Сорок четвёртый президент США Барак Обама

photoshop.guy

Актриса и певица Зендея

photoshop.guy

Блогер Хабане Лейм

photoshop.guy

Шеф-повар и ведущий Гордон Джеймс Рамзи

photoshop.guy

Актёр Роуэн Аткинсон

photoshop.guy

Актёр Брэд Питт

photoshop.guy

Получившиеся трансформации впечатляют. Однако изменения во внешности ни в коем случае не пошатнули харизмы и обаяния всеми любимых знаменитостей.

Актёр Роберт Паттинсон

photoshop.guy

Здесь вы можете посмотреть результаты ещё одного фотошоп-эксперимента. В ходе него знаменитостям изменили пол на противоположный.

# Интересное
По материалам: twizz

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