. Игроки сборной Ирана в знак протеста отказались петь гимн своей страны перед матчем ЧМ-2022

Вадим Карасев

Игроки сборной Ирана по футболу отказались исполнить гимн своей страны перед матчем с Англией в рамках чемпионата мира в Катаре. Так футболисты выступили против религиозно-фундаменталистского строя в Иране, жестоко подавляющего массовые беспорядки.

В понедельник в 16:00 по Московскому времени начался матч между сборными командами Англии и Ирана. Игра проходит в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. На трансляции заметно, что все иранские футболисты не стали петь гимн своей страны, а выездные фанаты республики освистывали звучащую на стадионе фонограмму.



По итогу первого тайма счет в матче 3:0 в пользу Англии. Отличились полузащитник Джуд Беллингем, а также нападающие Букайо Сака и Рахим Стерлинг. Забив в 19 лет и 145 дней, Беллингем вошёл в топ-10 самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира.

В Иране в течение более чем двух месяцев проходят массовые акции протеста, митинги и уличные столкновения после убийства 22-летней Махсы Амини – девушку забили камнями за "неподобающее ношение хиджаба".



Чемпионат мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые состоялся зимой. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и новый плановый город – Лусаил: на его центральном стадионе пройдут матч открытия и финал мундиаля.