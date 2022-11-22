. iPhone, iPad и Mac: раскрыт способ слежки за пользователями

Вадим Карасев

Сервис хранения данных iCloud можно использовать для слежки за пользователями техники Apple, в том числе смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров на macOS. Об этом пишет специализированное издание MacRumors.

Авторы материала для портала упомянули исследование специалистов по цифровой безопасности Томми Миска и Талала Хаджа Бакри. Эксперты утверждают, что аналитические данные iCloud включают в себя параметр dsId, уникальный для каждого пользователя. Зная этот идентификатор, любой человек может отследить действия конкретного владельца iPhone или другого девайса от Apple.

Миск и Бакри отметили, что идентификатор службы каталогов dsId дает возможность точно и однозначно определить учетную запись iCloud. Так, злоумышленники могут прибегнуть к методу слежки через iCloud, чтобы выяснить персональные данные пользователя — его имя и электронный адрес.

В MacRumors сослались на документ с сайта Apple, из которого следует, что никакая информация, собранная со смартфона, планшета или компьютера в аналитических целях, не может быть использована для определения конкретного пользователя. Представители издания уже обратились в корпорацию за разъяснениями.

Ранее специалисты по информационной безопасности рассказали о существовании неочевидных признаков взлома и прослушки смартфона. Свидетельствовать о слежке может внезапный сильный нагрев устройства, зависания или перезагрузка гаджета. Телефон разряжается быстрее обычного, поскольку шпионские приложения могут работать в фоновом режиме.