. Ирина Гринева сыграла свадьбу в двенадцатый раз
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Ирина Гринева сыграла свадьбу в двенадцатый раз

Ирина Гринева сыграла свадьбу в двенадцатый раз
Звезда сериалов, актриса Ирина Гринева традиционно выходит замуж в свадебном платье 12-й раз. Многие девушки расстраиваются, когда заканчивается день их свадьбы. А вот Ирина Гринева надевает свадебный наряд раз в год — и каждый раз, разумеется, разный. Актриса сделала традицией - каждый год выходить замуж и снова за своего любимого мужа, фигуриста Максима Шабалина.
Интересно, что это не просто праздник и застолье. Каждый год осенью Шабалин, как полагается, делает Гриневой предложение руки и сердца. Она, разумеется, соглашается. И 21 ноября — в день годовщины их свадьбы — они устраивают праздник для родных и знакомых.
Познакомились супруги на вечеринке у друзей, какое-то время просто встречались, а 21 ноября 2010 года оформили отношения официально и даже венчались в церкви. Через два с половиной года у Ирины и Максима родилась дочь Василиса.
В этом году супруги обменялись клятвами уже в двенадцатый раз.
«Мы 12 лет вместе, я тебя так же люблю и даже больше. И будем праздновать!» — поделилась эмоциями Гринева. В этом году Ирина выбрала для «свадебного» ужина элегантное платье, обтягивающее фигуру. А вот ободок на голову надела тот же, что и в прошлый раз. Он прекрасно вписался и в этот образ тоже.
# Шоу-бизнес Гринева Ирина
По материалам: z-aya

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