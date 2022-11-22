. Ирина Гринева сыграла свадьбу в двенадцатый раз

Звезда сериалов, актриса Ирина Гринева традиционно выходит замуж в свадебном платье 12-й раз. Многие девушки расстраиваются, когда заканчивается день их свадьбы. А вот Ирина Гринева надевает свадебный наряд раз в год — и каждый раз, разумеется, разный. Актриса сделала традицией - каждый год выходить замуж и снова за своего любимого мужа, фигуриста Максима Шабалина.Интересно, что это не просто праздник и застолье. Каждый год осенью Шабалин, как полагается, делает Гриневой предложение руки и сердца. Она, разумеется, соглашается. И 21 ноября — в день годовщины их свадьбы — они устраивают праздник для родных и знакомых.Познакомились супруги на вечеринке у друзей, какое-то время просто встречались, а 21 ноября 2010 года оформили отношения официально и даже венчались в церкви. Через два с половиной года у Ирины и Максима родилась дочь Василиса.В этом году супруги обменялись клятвами уже в двенадцатый раз.«Мы 12 лет вместе, я тебя так же люблю и даже больше. И будем праздновать!» — поделилась эмоциями Гринева. В этом году Ирина выбрала для «свадебного» ужина элегантное платье, обтягивающее фигуру. А вот ободок на голову надела тот же, что и в прошлый раз. Он прекрасно вписался и в этот образ тоже.