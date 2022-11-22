. Ирина Салтыкова угрожала Стасу Пьехе расправой
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Ирина Салтыкова угрожала Стасу Пьехе расправой

Ирина Салтыкова угрожала Стасу Пьехе расправой
Певец Стас Пьеха не испугался угроз артистки. Ирина Салтыкова в эфире НТВ пригрозила критикующему ее члену жюри. Певица Ирина Салтыкова в новом выпуске шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» исполнила песню покойного музыканта Мурата Насырова «Кто-то простит».  Судьи заявили, что покорены тем, как меняется на сцене Ирина Салтыкова. Они признались, что певицу не узнать. И только Стас Пьеха не стал поддерживать тренд на восторги. Музыкант сообщил, что увидел именно ту Ирину Салтыкову, которую всегда знал, уточнив, что не боится, что она проколет за это колеса его машины.
«Что-то было? Расскажите нам!» — попросила ведущая шоу Лолита Милявская. «Это была шутка. Я перед выступлением сказала ему: «Поставишь плохую оценку — проколю колеса», — ответила Ирина Салтыкова. Зато Стас Пьеха дал понять, что он не шутит, и разнес в пух и прах номер Ирины Салтыковой.
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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