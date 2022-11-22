. Ирина Старшенбаум призналась, на что готова с Никитой Ефремовым
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Ирина Старшенбаум призналась, на что готова с Никитой Ефремовым

Ирина Старшенбаум призналась, на что готова с Никитой Ефремовым
Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о своих чувствах к артисту. После расставания с Сашей Петровым актриса старается не говорить о личной жизни и предпочитает строить карьеру. Теперь она не только снимается в кино, но и пробует себя в качестве продюсера. 30-летняя звезда сериала «Содержанки» прячет личную жизнь от посторонних глаз. Спустя некоторое время после расставания с Петровым, Старшенбаум заявила, что снова влюблена. Но о том, кто ее избранник, решила не распространяться. Но что касается дружбы, то здесь Ирина откровенна. Недавно она рассказала, насколько ей дорог ее друг и партнер по психологическому хоррору «Сестры» Никита Ефремов. «С Никитой Ефремовым мне всегда интересно экспериментировать, наблюдать за ним. Я считаю его лучшим актером своего поколения, самым глубоким. Он никогда не боится рассказывать про разные темные и светлые стороны человеческой души. Он делает это настолько честно, настолько хорошо знает своих демонов, изучает их, работает над собой и не боится играть такие отрицательные роли. Это очень здорово, на мой взгляд, это его большая актерская победа», — поделилась Старшенбаум.
Ирина не только сыграла главную роль в картине, но и попробовала себя в качестве креативного продюсера. Многие сцены требовали невероятного взаимопонимания между коллегами на площадке. «Мы с Никитой знакомы больше десяти лет, я еще даже актрисой не была, когда мы подружились. И я обладаю просто невероятным доверием к нему… Это очень интимное доверие, оголение самых непростых чувств — когда речь идет о насилии. Когда ты в работе, в обсуждении сценария, надо делиться совершенно откровенными историями, совершенно откровенным опытом и мыслями на этот счет, надо быть очень честными. Вот Никита — единственный партнер, с которым бы я могла это сделать», — рассказала Старшенбаум «Оk!». Совсем скоро состоится премьера сериала. А пока артистка вспомнила напряженные моменты со съемок и призналась, что была как никогда откровенна. «Сцены иногда были настолько болезненными, что мы с режиссером, оператором и звукорежиссером просто закрывались в темном холодном павильоне — той самой квартире, где живет главная героиня со своим мужем и не может вырваться оттуда, и так работали. Могу сказать за себя: то, что я сделала, — это абсолютное обнажение, чувственное и эмоциональное, это роль-исповедь. Ты просто берешь свое разбитое сердце и вкладываешь его в искусство», — откровенничала Ирина в интервью.
# Шоу-бизнес Старшенбаум Ирина
По материалам: z-aya

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