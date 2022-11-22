. Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в Катаре

Вадим Карасев

Буквально на днях в Катаре начался чемпионат мира по футболу. Стартовый матч сыграли сборные Эквадора и Катара, где команда хозяев проиграла со счетом 0:2. На трибунах присутствовали болельщики со всего мира, в том числе и из далекой Японии. И японские фанаты уже успели отличиться. Но не хулиганством, как это обычно бывает у любителей футбола, а наоборот - удивительной воспитанностью и культурностью.Люди не могли не заметить, как японские болельщики по собственной воле собирали чужой мусор по всему стадиону. А когда их спросили "зачем они это делают", они ответили, что оставлять после матча столько грязи, было бы неуважительно по отношению к такому прекрасному месту. Эх, все-таки удивительные люди живут в Японии.