. Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в Катаре
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Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в Катаре

Буквально на днях в Катаре начался чемпионат мира по футболу. Стартовый матч сыграли сборные Эквадора и Катара, где команда хозяев проиграла со счетом 0:2. На трибунах присутствовали болельщики со всего мира, в том числе и из далекой Японии. И японские фанаты уже успели отличиться. Но не хулиганством, как это обычно бывает у любителей футбола, а наоборот - удивительной воспитанностью и культурностью.
Люди не могли не заметить, как японские болельщики по собственной воле собирали чужой мусор по всему стадиону. А когда их спросили "зачем они это делают", они ответили, что оставлять после матча столько грязи, было бы неуважительно по отношению к такому прекрасному месту. Эх, все-таки удивительные люди живут в Японии.
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По материалам: триникси

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