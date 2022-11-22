. Юмор High on Life от создателя «Рика и Морти» можно оценить в новом геймплейном видео

Вадим Карасев





По игре High on Life было показано уже немало материалов, вплоть до полноценных 30-минутных геймплейных видео. Игра должна выйти уже скоро, 13 декабря, и она привлекает к себе внимание очевидно не только геймлеем, но и сюжетом. Проект от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда обещает много юмора, и в новом геймплейном видео от IGN сконцентрировались именно на этом аспекте.

Ниже можно посмотреть новое видео с канала IGN, которое показывает примеры шуток в High on Life. В ролике много нецензурной лексики и «черного юмора». Позволяет этот ролик и оценить уровень знания вашего английского для игры в High on Life, поскольку для игры не заявлена русская локализация, а играть в нее без понимания местных шуток, похоже, имеет мало смысла.

Watch this video on YouTube

Напомним, прохождение High on Life займет от 10 до 25 часов, а выйдет проект на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза оказавшись в Game Pass.