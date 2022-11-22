. Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье
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Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье

Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье
Екатерина Горина-Николайчук окончательно раскрепостилась с момента своего прихода на Дом-2 и решила устроить фотосессию в нижнем белье, за что ее высмеял Влад Кадони. Во время появления на телешоу Дом-2 Екатерина Горина-Николайчук была очень скромной и зажатой. Она сильно стеснялась своего тела и была не совсем довольна стандартам, которым приходилось следовать на проекте. Однако сейчас многое изменилось и девушка искренне гордится своей фотосессией в одном нижнем белье.

Талантливый фотограф сделал всё возможное, чтобы превратить выпускницу кадетского училища и скромницу в яркую и очень привлекательную соблазнительницу.
Естественно, девушка похвалила фотографа в своих социальных сетях и прикрепила на него ссылку. Но Влад Кадони не мог это проигнорировать и в итоге высмеял девушку в комментариях. Он написал, что различные аксессуары, включая стулья, получились шикарно. Видимо, имел ввиду, что Горина вышла не очень?
Но зря ведущий решил сыронизировать. Недавно у Кати появился очередной ухажёр из числа новых участников. Может быть Влад Кадони решил насмехаться над этой девушкой не только на проекте, но и в социальных сетях?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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