. Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье

Вадим Карасев

Во время появления на телешоу Дом-2 Екатерина Горина-Николайчук была очень скромной и зажатой. Она сильно стеснялась своего тела и была не совсем довольна стандартам, которым приходилось следовать на проекте. Однако сейчас многое изменилось и девушка искренне гордится своей фотосессией в одном нижнем белье.Талантливый фотограф сделал всё возможное, чтобы превратить выпускницу кадетского училища и скромницу в яркую и очень привлекательную соблазнительницу.Естественно, девушка похвалила фотографа в своих социальных сетях и прикрепила на него ссылку. Но Влад Кадони не мог это проигнорировать и в итоге высмеял девушку в комментариях. Он написал, что различные аксессуары, включая стулья, получились шикарно. Видимо, имел ввиду, что Горина вышла не очень?Но зря ведущий решил сыронизировать. Недавно у Кати появился очередной ухажёр из числа новых участников. Может быть Влад Кадони решил насмехаться над этой девушкой не только на проекте, но и в социальных сетях?