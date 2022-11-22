. Как перестать платить за все больше ?

Эксперт рассказала, как сэкономить и накопить деньги. Многие финансисты, раздавая советы о том, как сохранять и куда вкладывать деньги, забывают о том, что большинство российских граждан работает по найму и не имеет дополнительных источников дохода. Кандидат экономических наук и заместитель главы Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова рассказала, с чего начать, чтобы изменить эту ситуацию. По словам эксперта, в первую очередь, нужно отказаться от плата за услуги, которые можно получить бесплатно, а те деньги, которые удастся сэкономить, использовать для вложений. В качестве примера специалист привела банковские карты. В одном банке за их обслуживание берут плату в то время, как в другом — нет. Поэтому выбор очевиден. «Лучше завести такую карту, за обслуживание которой не надо будет платить: изучите предложения банков и, что очень важно, внимательно перед подписанием прочитайте договор. Очень многие банки предлагают одновременно кэшбек за покупки и начисление процентов на остаток по счету», — сказала экономист. Второй совет — перестать платить по счетам с комиссией. Например, за жилищно-коммунальные услуги, телефон и интернет. Минчичова призывает выяснить, в каком банке платежи принимают без дополнительной платы, и вносить деньги только там. Третий момент — налоги. Тут всегда можно рассчитывать на налоговый вычет. «Не забывайте о возможностях сэкономить на налогах. Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт», — заявила Минчичова агентству «Прайм». Эксперт также рекомендовала «систему четырех конвертов», которая позволяет эффективно тратить и копить деньги. Один конверт предполагает траты на одну неделю за вычетом обязательных расходов. «Я еще рекомендую добавить пятую часть — оставшиеся 3-4 дня месяца, туда же класть остатки средств от каждой недели», — сказала экономист. Она добавила, что эта система избавляет от необходимости занимать до зарплаты. В этом случае лишние деньги будут всегда. Ранее финансист Василий Иванов рассказал, куда сейчас можно вложить средства, чтобы сохранить и еще даже приумножить. По словам эксперта, этот способ сейчас выгоднее банковских вкладов.