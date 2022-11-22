. Как понравиться Овнам: 5 важных советов астрологов
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Как понравиться Овнам: 5 важных советов астрологов

Как понравиться Овнам: 5 важных советов астрологов

В любви самым важным периодом часто принято считать начальный этап — знакомство и первые свидания. Если вы хотите завоевать сердце и расположение Овна любого пола, придется действовать, но проявлять активность осторожно и хитро.


Всем нам свойственно допускать ошибки в любви, но большинство ошибок мы совершаем в самом начале отношений. Чтобы этого не происходило в общении с Овнами, советуем ознакомиться с этой статьей.

Не показывайте своего восхищения

Овны являются людьми, которым важно влюбиться в вас первыми. Именно поэтому астрологи крайне настоятельно не советуют дарить какие-то подарки или признаваться в симпатии. Женщины-Овны, к примеру, в большинстве своем не любят цветы. Не важно, какого пола перед вами Овен — просто не давайте этому человеку понять, что вы влюблены. Флиртуйте, но показывайте при этом, что у вас есть дела поважнее. Ждите ответной реакции. Если она поступит, значит можно немного раскрыть свои карты.

Не затягивайте с дистанцированным общением

Овнам обязательно нужно показать, что вы «рубаха-парень». Эти люди тянутся к тем, кто всем видом показывает, что им можно доверять. Овны ценят в человеке простоту, открытость, юмор, жизнелюбие. Их часто раздражает официальность, чрезмерный консерватизм. Им нужно, чтобы вторая половинка была с ними на одной волне и не боялась экспериментов, ярких эмоций.


Немного ревности не помешает

Тут имеется в виду не провоцировать Овна на ревность, а немного поревновать их самим. Это очень льстит представителям данного Знака Зодиака, но только в том случае если ревность абсолютно ненавязчива. Если же вы будете проявлять настоящее собственничество на первых парах, Овны быстро от вас сбегут и не вернутся уже никогда. Они ненавидят, когда кто-то лишает их свободы.

Старайтесь выглядеть отменно

Овны обожают людей, у которых есть вкус в одежде. Да, на этот аспект обращают внимание далеко не все представители Знака, но большая их часть. Эти люди относятся к тем, кто влюбляется в «обертку». Задушевными разговорами и интеллектом их можно поразить, но внимание привлекает именно красота внешняя. Будьте ухоженными и не стесняйтесь демонстрировать лучшие части своего тела, подчеркивая их соответствующими нарядами. Это касается как мужчин, так и женщин.

Позволяйте Овну говорить больше, чем говорите вы

Эти люди обожают поболтать. Они ведут разговор на любые темы, в любое время и в любом настроении. Им нравится рассказать о своей жизни, поделить эмоциями и чувствами. Если вы только что-то начали общаться с Овнами, старайтесь не перебивать их и повнимательнее слушать. Они это оценят по достоинству.

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По материалам: dailyhoro.ru

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