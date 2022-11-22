. Как устранить неприятные запахи и зачем класть чайные пакетики в холодильник

Мало кто знает о том, зачем класть чайные пакетики в холодильник и что это может дать. Оказывается, они могут убирать любые неприятные запахи. Пакетики можно еще раскладывать в других местах.

Зачем класть чайные пакетики в холодильник

Обычно в холодильнике находится много разных продуктов питания, которые соседствуют между собой. Все это приводит к появлению специфического запаха, от которого не так просто избавиться. На помощь придут чайные пакетики. Если их оставить в холодильнике, эффект можно ощутить уже через пару часов.

Повторно использовать чайные пакетики можно только в том случае, если они полностью высохли. Лишь в таком виде они принесут намного больше пользы для холодильника.





Для этого потребуется поместить несколько пакетиков на разных полочках. Их можно регулярно менять, и тогда никакого неприятного запаха не будет совсем.

Есть еще один способ — потребуется взять черный чай, при этом неважно какой фирмы, можно даже самый дешевый. Пакетик следует намочить в воде, поместить на тарелку, поставить на среднюю полку в холодильнике и оставить на ночь.

Самым главным условием является то, что на это время следует как можно меньше открывать холодильник, тогда результат будет намного лучше. К утру уже никакого запаха не будет. Чайный пакетик поможет создать ощущение свежести. Чай впитает в себя даже самые стойкие запахи.

Где еще пригодятся чайные пакетики





Использованный пакетик чая может пригодиться еще и в других ситуациях. Чай имеет уникальную способность — впитывать не только запахи, но и влагу. Именно поэтому его можно смело использовать для освежения обуви. Потребуется только поместить использованные, либо новые пакетики чая в обувь и оставить на всю ночь. К утру никакого запаха не будет.

Чайные пакетики можно размещать еще в шкафчиках и ящиках, откуда тоже исходит неприятный аромат. Кроме того, это могут быть еще сумка, чемодан, картонные коробки, стеклянная тара, деревянные ящики.

Большую помощь чайные пакетики принесут владельцам домашних животных. Все они сталкиваются с проблемой неприятного запаха, который исходит из кошачьего туалета. В таком случае потребуется взять чайные пакетики и добавить их в наполнитель для туалета. Также можно насыпать туда чайные отходы. Помимо того, что чай оказывает антибактериальное действие, так еще и позволит устранить все запахи.

Листья чая подходят для питания комнатных растений, особенно таких как роза и папоротник. Они будут пышно расти и иметь красивую листву. Пакетики чая можно не только поместить в горшочек с цветами, но еще и разложить вокруг самого растения. Время от времени цветы можно поливать черным чаем.





Чайный пакетик незаменим при устранении запаха после готовки рыбы, нарезки чеснока и так далее. Потребуется протереть влажным чайным пакетиком все доски и поверхности, которые впитали неприятный аромат.