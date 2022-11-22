. Какие талисманы обеспечат спокойствие души, защитят от зла и неприятностей
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Какие талисманы обеспечат спокойствие души, защитят от зла и неприятностей

Какие талисманы обеспечат спокойствие души, защитят от зла и неприятностей

Мы не всегда прислушиваемся к внутренним переживаниям и предчувствиям, и в результате сталкиваемся с различными неприятностями. Однако доверять своей интуиции очень важно, ведь только так можно оградить себя от невзгод. Также обеспечить должную защиту могут проверенные талисманы. Они успокаивают и помогают справиться с различными неприятностями.

Какие талисманы используются для спокойствия и защиты

Талисманы способны обеспечить своему хозяину защиту от зла и душевное равновесие. Главное, постоянно носить его с собой.


Обычная булавка

Хорошей защитой от любых неприятностей является обычная булавка, которая наверняка есть в каждом доме. Ее незаметно прикалывают к одежде, носят в рюкзаке или сумке. Главное, чтобы ее никто не видел. А если на булавку нанизать еще и бусины разного цвета, то можно расширить спектр защиты.

  • Для сохранения гармонии в отношениях цепляют красную бусину;
  • для защиты здоровья — зеленую;
  • для благополучия — белую.

Старый ключ

Кто бы мог подумать, что старый ненужный ключ можно использовать в качестве талисмана. А о том, что он способен успокоить душу, и вовсе мало кто догадывался. Лучше всего использовать именно те ключи, которые есть в доме. Это может быть ключ от старинного комода на чердаке или сохранившийся на память от давно проданного дома и т.д. Очень важно, чтобы данный предмет у человека вызывал только положительные эмоции и воспоминания. С помощью такого талисмана можно открыть любые двери и защитить себя от принятия поспешных решений.

Руна Альгиз


Эффективной защитой от любого зла является рисунок руны альгиз. Ее можно нарисовать на обычном листе бумаги или на входной двери дома. Также некоторые носят деревянный кулон с изображением данной руны. Оберег способен отгонять негативно настроенных людей и предотвращает возникновение проблем.

Фигурка дракона

Статуэтка, изображение или фигурка дракона способна защитить человека в бизнесе. Любое символичное изображение данного мифического существа поможет защитить от проблем с финансами, заключения неудачных сделок. Помимо этого, фигурка дракона поможет добиться успеха в рабочих вопросах. Можно приобрести себе брелок или носить в кармане вышивку с его изображением.

Кельтский узел

Это древний оберег, который ранее защищал воинов. Помимо этого, он способен оградить человека от негатива и влияния злых мыслей. Достаточно просто установить на заставку смартфона изображение кельтского узла или же связать такой узор на шапке или свитере. Этот символ позволяет сохранять ясность ума при любых обстоятельствах.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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