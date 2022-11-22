. Катя Гордон через неделю после родов сообщила, что выходит на работу и садится на диету
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Катя Гордон через неделю после родов сообщила, что выходит на работу и садится на диету

Катя Гордон через неделю после родов сообщила, что выходит на работу и садится на диету
Телеведущая и правозащитник Катя Гордон поделилась кадрами выписки из роддома и рассказала о своих планах. 42-летняя Катя Гордон на прошлой неделе в третий раз стала мамой – правозащитница родила мальчика, которого назвали Теодором. В роддоме знаменитость провела всего несколько дней, а едва вернувшись домой, вышла на работу. «Бегемотик дома. Больше того… уже кормит детей и едет на работу», — отчиталась юрист, опубликовав кадры с новорожденным сыном. Гордон уточнила, что пока будет проводить в своей фирме лишь половину дня, а потом уезжать к отпрыскам. Однако и дома у Екатерины множество планов помимо заботы о наследниках. К примеру, правозащитница решила как можно быстрее вернуться в форму и уже села на диету.
«С сегодняшнего дня запрет на мучное и сахар, после 18 не жрем. Особенность моей диеты проста: не ем бесполезное. Погнали? Даже кормящая мама может прийти в форму, просто исключив продукты зла. Проверим?»— рассказала юрист. «Ну и я принимаю в «Гордон и сыновья» лично пока до 15 ти, но моя команда гениев ждёт вас и вечером. Увидимся!»— добавила многодетная мама. Напомним, Катя Гордон этой зимой в четвертый раз вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Дмитрий Хархалис, с которым правозащитница состояла в отношениях два года. Юрист призналась, что долго раздумывала, стоит ли ей вновь испытывать судьбу, ведь она уже пережила три болезненных развода (с Сергеем Жориным она расставалась дважды). В итоге возлюбленный смог убедить Гордон, а спустя некоторое время стало известно, что Екатерина беременна. Возможно, правозащитница мечтала о девочке, поскольку у нее уже подрастают двое сыновей — Даниил и Серафим, но у Гордон вновь родился мальчик, поэтому знаменитость не исключает, что решится на четвертого ребенка.
# Шоу-бизнес Гордон Катя
По материалам: z-aya

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