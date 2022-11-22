. Кириенко оценил диспансеризацию детей в ДНР
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Кириенко оценил диспансеризацию детей в ДНР

Кириенко оценил диспансеризацию детей в ДНР

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили одну из школ поселка Новый Свет Старобешевского района, где организован медосмотр школьников.

Мероприятия проводятся в соответствии с указом президента Российской Федерации.


"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками. Они довольны условиями работы и рассказали, что в день осматривают 60–65 детей", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

По результатам медосмотров выявляются патологии, 512 детей госпитализировано. Всего по республике до конца мая следующего года планируют обследовать 246 тысяч школьников.

"Сергей Кириенко предложил для более четкой организации процесса наладить тесную связь с родителями и использовать волонтеров для помощи детям при прохождении осмотра", - отметил Пушилин.

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По материалам: uposters.ru

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