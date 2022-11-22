. Классический геймпад от Xbox 360 выпустят для Xbox One и Xbox Series X | S
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Классический геймпад от Xbox 360 выпустят для Xbox One и Xbox Series X | S

Классический геймпад от Xbox 360 выпустят для Xbox One и Xbox Series X | S


Компания Hyperkin в 2021 году выпустила для приставок Xbox One и Xbox Series X | S классический геймпад Duke от первого Xbox. В этом году к праздничному сезону Hyperkin решили представить классический геймпад от Xbox 360 для Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Геймпад в стиле классического контроллера Xbox 360 (2005 года) получил название Xenon (в честь процессора из Xbox 360). Контроллер будет работать с игровыми приставками и PC через проводное соединение, в нем не будет беспроводного модуля (в том числе, Bluetooth). Оснащен контроллер 3,5 разъемом для подключения наушников. Кнопки «Пуск» и «Назад» заменены кнопками «Меню» и «Просмотр», которые можно увидеть на современном контроллере Xbox Series X | S. Кнопка «Поделиться» также размещена в середине контроллера.

Стоимость контроллера пока не называют, как и дату его выпуска. Геймпад будет доступен в четырех цветах: белом, черном, розовом и красном.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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