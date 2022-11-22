. Контент из The Elder Scrolls V: Skyrim на этой неделе появится в Fall Guys

Вадим Карасев





Популярность Fall Guys во многом строится на коллаборациях с известными франшизами, и мимо франшизы The Elder Scrolls разработчики точно не могли пройти. Недавно The Elder Scrolls 5: Skyrim исполнилось 11 лет, и Bethesda объединилась с Fall Guys, чтобы донести некоторый контент из игры в популярный соревновательный многопользовательский проект.

В 3 сезоне Fall Guys игроки оказываются в подводном городе, наполненном тайнами. Стартует новый сезон уже завтра — 22 ноября, и он привнесет в игру 5 новых тематических раундов, действия которых происходят в рушащемся глубоководном мире. Игроков ждет и новый сезонный абонемент, с более чем 100 уровнями и различными бонусами. Новые коллаборации сезонного абонемента будут включать контент из The Elder Scrolls V: Skyrim и Ultraman.

На данный момент все подробности коллаборации между Fall Guys и The Elder Scrolls V: Skyrim не раскрываются.

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