. Кристина Асмус призналась, что в детстве боялась попасть в детдом

Актриса Кристина Асмус рассказала о непростых отношениях с родителями. Кристина Асмус редко говорит о своих родителях. Звезда не раз признавалась, что у нее сложные отношения с родственниками. Актриса росла в многодетной семье и с младенчества испытывала нужду. Бывшей жене Гарика Харламова приходилось донашивать чужие вещи и обувь.Знаменитость недоедала и жила в страхе. Кристина Асмус очень боялась, что ее сдадут в детский дом. Она с сестрами думала, что ее родители настоящие преступники, так как внезапно в доме стали появляться предметы роскоши. «Когда я была маленькой, у нас дома произошла такая история. Я родилась в многодетной семье, жили мы достаточно бедно. И тут резко у нас дома начали появляться крутой телевизор, холодильник, модный пылесос и даже компьютер! Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом», — поделилась Кристина.Оказалось, родителям актрисы досталась квартира в Саратове в качестве бабушкиного наследства. Они продали ее, а вырученные деньги стали тратить. Правда, средства быстро закончились. Большую часть денег семья проела. Отметим, звезда свое детство провела в Королеве Московской области. С сестрами Екатериной, Ольгой, Кариной она ютилась в крошечной комнатке. Спали девочки на двухъярусной кровати. Актриса рассказывала, что была дико закомплексованной и неуверенной в себе. «Я была очень закрыта, стеснительна, закомплексована, у меня почти не было друзей», — делилась звезда сериала «Интерны». Папу и маму актриса простить так и не смогла и все еще с болью говорит о пережитых в юности невзгодах. «Меня травили с самого детства: в классе, в спортивной гимнастике, в семье… Я росла травмированным ребенком, которого били и не любили», — цитирует актрису «КП».